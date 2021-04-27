بعد ميسي ودي يونغ.. ثنائي جديد من برشلونة ينضم لقائمة خطر الإيقاف

انضم ثنائي جديد من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لقائمة خطر الإيقاف بعد مباراة الأمس، الأحد، أمام فياريال في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

كان ليونيل ميسي وفرينكي دي يونج هما الوحيدين الذين يمتلكان 4 بطاقات صفراء ومهددين بالإيقاف، ولكن انضم لهما ثنائي جديد في مباراة فياريال بعد حصول كل من أنطوان جريزمان وأوسكار مينجيزا على بطاقتهما الصفراء الرابعة، بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية.

إذا تحصل أي من الرباعي على بطاقة في مباراة برشلونة المقبلة أمام غرناطة يوم، الخميس المقبل، لن يشاركوا في مباراة فالنسيا التي ستقام يوم 2 أيار/ مايو .

هناك لاعبين آخرين يمتلكان 3 بطاقات صفراء في قائمة برشلونة وهما، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، وفي حالة حصولهما على بطاقة أخرى أمام غرناطة سيكونان مهددين مثل الرباعي المذكور.

الجدير بالذكر أن برشلونة يتبقى له 6 مباريات في الدوري الإسباني أمام كلاً من غرناطة، فالنسيا، أتلتيكو مدريد، ليفانتي، سيلتا فيغو وإيبار.

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