حقيقة الصراع بين الاسلام والغرب

منذ فجر الاسلام ايام رسول الله والخلفاء الراشدين كان الصراع بين معتنقي هذا الدين واعداءه يتخذ اشكالا اقتصادية او سياسية او غير ذلك. لكن ومنذ القدم قلما يصرح اعداءه حقيقة كرههم وعدائهم للاسلام. فيحاولون التفريق بين اسلام متطرف واخر مسالم وبين مسلمين ارهابيين واخرين وديعين بل بين اسلام لا يلائم العصر وبين مسلمين متحضرين الخ.

بعد ان ترسخت فكرة التحضر والتخلف وتمكن الاوربيون من السيطرة على مقدرات الامور. برزت فكرة العنصرية التي تعتمد على لون البشرة والاصل العرقي. فاعتقد العنصر الابيض بانه اكثر ذكاء وخبرة من العنصر الاسود وان العنصر الثاني وجد على هذه الارض لخدمة الاول فعممت حملات عبودية الجنس الاسود للجنس الابيض الاوربي مصاحبة لحملات الاستعمار.

لقد دفع العنصر الاسود اثمان باهضة لهذه الافكار العنصرية نتيجة الاستعباد والظلم. ثم اخذت العنصرىة منحى اخر لتضرب وتشمل المسلمين عقابا لانتصاراتهم على المشركين والروم والفرس. لكن الذي هز مضاجعهم انتصارهم في فتح اسطنبول وقبلها تحرير اسبانيا من ظلم الملوك الظلمة. لقد وجد الاوربيين ان المسلمين في بلادهم ويدعون الى العدالة والمساواة والحرية. اي ان الافكار العنصرية لاستعباد الاخرين قد انهارت وان الامور ستفلت من ايديهم الى الابد.

كان فساد الكثير من الامراء المسلمين في الاندلس وابتعادهم عن اسس دينهم من جهة. وتعاون العنصريين الاوربيين فيما بينهم من جهة اخرى سمح لانتصار الافكار العنصرية الاوربية على المسلمين. عندها اضحت عبودية العرب المسلمين اهم من عبودية الافارقة السود. فبدات الحملات الصليبية الاستعمارية ضد العرب والمسلمين منذ قرون مضت.

بعد اكتشاف امريكا واستحواذ العنصريين البيض عليها وقتل شعبها الاصلي قويت شوكتهم. بدا ظلم وحروب المستعمرين الاوربيين يزداد قسوة فيما بينهم اول الامر والتي كان اخرها الحرب العالمية الثانية. لقد كانت الشعوب العربيةً والاسلامية وقودا لحروبهم فيما بينهم او لاستعمار مزيدا من الاراضي في القارات الاخرى للسيطرة على الشعوب الفقيرة.

لقد كشف لنا التاريخ الكثير من اسرار الاستعمار الفرنسي والبريطاني والامريكي. عرفنا بان منطقتنا ضحية لرغبات ومطامع المستعمرين. فقد مرت المنطقة من الاستعمار المباشر الى تصنيع انظمة دكتاتورية ملكية وجمهورية. لقد ابتكر الغرب بنظاميه الشيوعي والراسمالي تلك الانظمة في المنطقة العربية والافريقية. لقد سوقوا على اهل المنطقة كذبة الاستقلال الذي ظهر انه مزيف.

بمرور الايام تبتعد منطقتنا عن مفاهيم العدالة والمساواة والحرية وينتشر فيها التخلف والرجعية والتعصب الديني والقومي والطائفي. اما الغرب فقد لبس عباءة الدفاع عن الحرية وحقوق الانسان. اما الجيل العربي المسلم الجديد ففهم ان المعرفة والعمل والعلم السلاح الماضي لانتزاع الاستقلال الحقيقي.

علم جيلنا ان الدول المستعمرة تحاول اعادة عجلة التاريخ الى الوراء بكل ما اوتيت من قوة. فتحاول بكل الوسائل لابقاء اولئك الحكام وبالتالي هيمنتها على ثروات بلداننا. ان ارتباط قادة دولنا المريب بالاستعمار امر لا يتمكنوا الانفكاك منه.

ليس لشعوبنا ونخبها الشريفة المخلصة بد سوى العمل للقيام باصلاحات مدنية ثقافية تتعلق بالمفاهيم الاخلاقية. وضرورة تسليم الراية للجيل الجديد المثقف المستقل عن المستعمرون. ذلك الذي يعتز بثقافته وهويته ويريد ان يبني وطنه بنفسه.

د. نصيف الجبوري

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