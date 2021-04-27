رغم اهتمام ريال مدريد .. آس: هالاند قد يبقى مع بوروسيا دورتموند في حالة واحدة

زعمت صحيفة “آس” الإسبانية أن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند، قد لا يرحل في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم هالاند بإمكانية مغادرة بوروسيا دورتموند بعد اهتمام أكثر من ناد أوروبي بضمه على رأسهم ريـال مدريد، ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي وتشيلسي.

وتابعت الصحيفة أن رحيل أو بقاء هالاند متوقف على موقف بوروسيا دورتموند مع نهاية الموسم وترتيبه في الدوري الألماني.

يحتل بوروسيا دورتموند حاليا المركز الخامس برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الرابع آنتراخت فرانكفورت، ويأمل في إنهاء الموسم ضمن أول أربعة مراكز للتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

إذا نجح بوروسيا دورتموند في مهمته لن يرحل هالاند عن صفوفه، وبالتالي، سيتأجل مصيره لصيف عام ٢٠٢٢، ولكن إذا لم يتأهل النادي الألماني إلى البطولة الأوروبية سيرفض الاستمرار في فريق لن يشارك في دوري أبطال أوروبا لزيادة تطوره الفني والبدني.

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