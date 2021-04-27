قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزةيي ، اليوم الاثنين ، ان وزير الخارجية الإيراني المقرر وصوله ، غداً الثلاثاء ، الى العاصمة أربيل ، سيعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي إقليم كوردستان.

وكان الوزير الإيراني قد وصل اليوم ، الى العاصمة العراقية بغداد ، حيث عقد لقاءات مع نظيره العراقي د.فؤاد حسين والرئاسات العراقية الثلاث .

سفين دزةيي ، قال ان من المقرر ان يصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى أربيل غداً الثلاثاء ، لعقد لقاءات مع كبار مسؤولي إقليم كوردستان.

مضيفاً ، ان ” للجارة ايران علاقات قديمة مع كل من العراق وإقليم كوردستان ، وزيارة وزير خارجيتها السيد محمد جواد ظريف مرحب بها بحرارة ” ، لافتاً الى ” انه (ظريف) سيعقد لقاءات مع كبار مسؤولي إقليم كوردستان”.

مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزةيي ، تابع بالقول ان ” السيد جواد ظريف وزير ودبلوماسي صاحب خبرة وينظر الى الأوضاع بموضوعية ” ، مردفاً ” من دون شك هناك جملة من الملفات والمواضيع التي ستتم مناقشتها خلال اجتماعاته ولقاءاته في اربيل”.

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