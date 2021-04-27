صحة برلمان كوردستان تستضيف وزير الصحة

كشفت لجنة الصحة والبيئة وحقوق المستهلك في برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء ، عن نية اللجنة استضافة وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان د.سامان برزنجي ، الأسبوع المقبل ، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بفيروس كورونا وتوزيع اللقاحات المضادة للفيروس.

مقررة اللجنة روژان سلیفانی ، قالت ، ان لجنتهم شكّلت لجان فرعية خاصة بمتابعة توزيع لقاحات كورونا في محافظات أربيل العاصمة والسليمانية ودهوك ، موضحة ان الهدف من تشكيل هذه اللجان هي متابعة عملية التوزيع العادل للقاحات وتسجيل المواطنين الكترونياً لتلقيها والمشاكل التي تواجه عملية التلقيح.

مقررة لجنة الصحة والبيئة وحقوق المستهلك في برلمان كوردستان ، نفت الشائعات التي كانت قد تحدثت قبل أيام عن تهريب للقاحات الى خارج الإقليم ، مؤكدة ان ” هذه الشائعات لااساس لها من الصحة اطلاقاً”.

وتابعت بالقول ، ان اللجنة ستستضيف وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان د.سامان برزنجي ، الأسبوع المقبل ، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بفيروس كورونا واللقاحات المضادة للفيروس.

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