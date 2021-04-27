كيف ستحل الموازنة مشكلة التعيينات؟

اكدت عضو مجلس النواب، ميثاق الحامدي، إلثلاثاء، ان التعيينات في الموازنة الاتحادية ستعتمد “مبدأ الاسبقية”.

وقالت الحامدي، في تصريح ان” الموازنة للعام الجاري تضمنت تقديم المحاضرين في العقود التابعين لوزارة التربية بنظام الاسبقية بعد عدم استطاعتها حل مشكلاتهم جميعا”.

وضاف، ان” نظام الاسبقية يتيح للمحاضرين المجانيين الذين تحولوا الى عقود باولوية التعيين وقبل بقية الشرائح بعدما تتوفر الفرص”.

وبينت الحامدي ان” اعداد المحاضرين كبيرة جدا ولا يمكن شمولهم بالتعيينات بسبب قلتها وعدم قدرتها على تغطية الاعداد الكبيرة”.انتهى / 25ر

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