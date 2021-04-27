نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومرشح قائمة «التغيير الديمقراطي»…

قيس عبد الكريم «أبو ليلى» في تصريح لموقع صحيفة القدس المحلية

من غير المناسب أن يعطى الاحتلال حق “الفيتو” على إجراء الانتخابات في مدينة القدس، ومن حق المواطنين في القدس المشاركة في الانتخابات ترشيحًا وتصويتًا ودعاية انتخابية يجب فرض إجراء الانتخابات من خلال الاشتباك مع الاحتلال، وليس بانتظار موافقته بات مطلوباً خطة عمل مجمع عليها من القوى والفصائل السياسية جميعها بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية ومع أية قوى خارجية مستعدة للمراقبة على العملية الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات، ووفقاً للمقترحات التي تقدمت بها هيئة العمل الوطني في القدس لندع الاحتلال يتدخل في تخريب الانتخابات الفلسطينية ويفضح نفسه أمام العالم، وحينها ستكون هناك بدائل متفق عليها. نعمل في الجبهة الديمقراطية على توظيف علاقاتنا الخارجية الدولية والإقليمية للضغط على الاحتلال لمنع تعطيله الانتخابات.

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