Posted on by

هوشيار عبدالله يبدي استغرابه من احتفال مسؤولين باستضافة العراق لـ (خليجي 25) رغم حالة الحداد بسبب فاجعة مستشفى ابن الخطيب

Image preview

أبدى النائب هوشيار عبدالله استغرابه من احتفال مسؤولين كبار في الدولة باستضافة العراق لبطولة (خليجي 25) رغم حالة الحداد التي يمر بها العراق بسبب فاجعة مستشفى ابن الخطيب .

وقال في تغريدة نشرها في حسابه بموقع تويتر :” مع خالص احترامي للكابتن عدنان درجال والمحتفلين باستضافة بطولة (خليجي 25) في البصرة الحبيبة، كيف نحتفل وهناك 130 انسان ماتوا ظلماً في مكان يفترض به ان يهدي اليهم الحياة وليس الموت! “.

وأضاف عبدالله :” والله لو يقولون بأننا سنستضيف كأس العالم لن ننسى فاجعة مستشفى ابن الخطيب، لن نسكت عن هذه المصيبة “.

يذكر ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال كان قد نشر أمس في صفحته على فيسبوك تهنئة بمناسبة استضافة العراق لخليجي 25 ، في حين تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لدرجال مبتسماً يضع يده في أيدي عدد من المسؤولين .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close