هوشيار عبدالله يبدي استغرابه من احتفال مسؤولين باستضافة العراق لـ (خليجي 25) رغم حالة الحداد بسبب فاجعة مستشفى ابن الخطيب

أبدى النائب هوشيار عبدالله استغرابه من احتفال مسؤولين كبار في الدولة باستضافة العراق لبطولة (خليجي 25) رغم حالة الحداد التي يمر بها العراق بسبب فاجعة مستشفى ابن الخطيب .

وقال في تغريدة نشرها في حسابه بموقع تويتر :” مع خالص احترامي للكابتن عدنان درجال والمحتفلين باستضافة بطولة (خليجي 25) في البصرة الحبيبة، كيف نحتفل وهناك 130 انسان ماتوا ظلماً في مكان يفترض به ان يهدي اليهم الحياة وليس الموت! “.

وأضاف عبدالله :” والله لو يقولون بأننا سنستضيف كأس العالم لن ننسى فاجعة مستشفى ابن الخطيب، لن نسكت عن هذه المصيبة “.

يذكر ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال كان قد نشر أمس في صفحته على فيسبوك تهنئة بمناسبة استضافة العراق لخليجي 25 ، في حين تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لدرجال مبتسماً يضع يده في أيدي عدد من المسؤولين .