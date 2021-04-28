الدواعش يهاجمون أهالي قرية في خانقين

شن مسلحو داعش، مساء الثلاثاء، هجوماً على أهالي قرية في قضاء خانقين (من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد وتتبع إدارياً لمحافظة ديالى)، ما أسفر عن إصابة مدنيين بجروح.

نهاد محمد، المتحدث باسم شرطة ديالى، أفاد «شن مسلحو داعش، مساء الثلاثاء، هجوماً على قرية كريم داوود التابعة لقضاء خانقين، ما أسفر عن إصابة مدنيين بجروح، وهما كل من (هيثم نجم) و(أحمد عبد)».

وأضاف أن «القوات الأمنية انتشرت في محيط القرية، ولم تحدث أية مواجهات».

وكان مسلحو داعش قد اغتالوا ليلة أمس مختار إحدى القرى بقضاء خانقين.

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