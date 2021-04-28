الرئيس بارزاني يشارك في حدث دولي في السنوية الـ 30 لاقامة “المنطقة الآمنة”

بمناسبة مرور 30 عاماً على صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 والذي تم بموجبه فرض منطقة حظر جوي لحماية الكورد في إقليم كوردستان من هجمات النظام العراقي السابق ، يشارك الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، غداً الأربعاء 28 ابريل/ نيسان، في حدث دولي يعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

إلى جانب مشاركة الرئيس بارزاني ، سيشارك في الحدث الذي سينطلق في الساعة العاشرة بتوقيت واشنطن والخامسة بتوقيت اربيل ، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ، كل من وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر ، ووزير الخارجية العراقي الأسبق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري ، والجنرال الامريكي المتقاعد جون أبي زيد ومسؤول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الامريكي بريت ماكغورك.

وفي مطلع أبريل / نيسان 1991 قدمت فرنسا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيه إدانة القمع العراقي بحق الكورد عقب انتفاضتهم على نظام صدام حسين، فصدر القرار رقم 688 من مجلس الأمن في الخامس من الشهر نفسه يطالب العراق بالكف عن ملاحقة الكورد واحترام حقوق الإنسان.

وقالت ممثلة حكومة اقليم كوردستان في واشنطن، بيان سامي عبد الرحمن “أتشرف بأن أعلن بأن الرئيس بارزاني سيشارك في حدث خاص بموضوع المنطقة الآمنة ، وذلك في 28 من شهر ابريل/ نيسان الجاري”.

وفي أعقاب صدور القرار قامت فرنسا وبريطانيا وأمريكا بإنشاء منطقة آمنة في كوردستان في الفترة من 17 – 23 أبريل/ نيسان 1991 عرضها 15 كيلومتراً على الحدود مع تركيا، وفي وادي نهر دجلة لمسافة 40 كيلومتراً وبطول 60 كيلومتراً على الحدود بمساحة قدرها 2400 كم2.

وفرض مجلس الأمن الدولي حظراً جويا في العراق عند خط عرض 36 شمالاً، وتمركزت الطائرات المنفذة للحظر في قاعدة أنجرليك التركية.

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