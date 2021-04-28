حقوق الإنسان: أبلغنا الأمم المتحدة بمخاطر ألغام وقنابل PKK

أكدت المديرة العامة للمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أنه تم إبلاغ الأمم المتحدة بمخاطر الألغام والقنابل التي زرعها حزب العمال الكوردستاني PKK.

وقالت تاڤگە عمر : «تشكل الألغام التي زرعها PKK مؤخراً في القرى والمناطق الحدودية، تهديداً حقيقياً لحياة الأهالي، وأسفرت عن وقوع أعداد كبير من الضحايا».

وأضافت «تم إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمخاطر قنابل وألغام PKK، وطلبنا منها الضغط على PKK لإزالة هذه الألغام والقنابل، لأن مسلحي الحزب لديهم خرائط حقول الألغام ويستطيعون إزالتها».

وأشارت المديرة العامة للمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان، إلى أنهم بصدد إعداد تقرير مفصّل عن انتهاكات حزب العمال الكوردستاني PKK.

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