سكك الحديد.. رغبة عراقية بتوسعة الخطوط مع جميع دول الجوار

أكدت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لديها رغبة جادة بتوسعة شبكة خطوط السكك مع جميع دول الجوار.

وقال مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد، طالب جواد الحسيني في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “العراق متواصل مع الجانب الإيراني فيما يتعلق بالأمور الفنية للربط السككي منذ سنوات”، مبينا أن “خط بصرة شلامجة يبلغ طوله 32 كيلومترا من الحدود العراقية الإيرانية الى البصرة”.

وأضاف، أنه “بعد وضع حجر الأساس لمشروع الفاو الكبير، ستبدأ النقاشات الجدية لتنفيذ مشروع سكة حديد بصرة – شلامجة”.

وأشار الى أن “المراحل الاخيرة وصلت الى تحديد نقطة الابتداء فيما يتعلق بالربط السككي”، مبينا أن “الوزارة ماضية بالجوانب الفنية والمهنية بشكل متقدم وبانتظار القرارات السيادية باعتباره خطا دوليا وجزءا من منظومة طريق الحرير”.

وتابع أن “الحكومة العراقية لديها رغبة وجدية بالعمل على توسعة شبكة خطوط سكك الحديد مع جميع دول الجوار”.

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