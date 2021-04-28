قتال PKK وتركيا يقطع امدادات الكهرباء عن ناحية و76 قرية ضمن حدود دهوك

أدى القتال الدائر بين مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK والجيش التركي الى قطع امدادات الكهرباء عن ناحية كاني ماسي ماسي ضمن حدود قضاء آميدي /العمادية/ (70 كم شمال محافظة دهوك) وأكثر من 70 قرية تابعة للناحية.

مدير كهرباء قضاء آميدي آرام جلال كان قد قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء ان خط الكهرباء الرئيسي الذي يغذي ناحية كاني ماسي و 76 قرية ضمن حدود الناحية بالطاقة الكهربائية قد تعطل ، اثر القتال بين PKK والقوات التركية ، منذ ليلة امس ، والذي حول ليل المنطقة الى ظلام دامس .

وصباح صباح اليوم الثلاثاء ، أدى انفجار عبوة ناسفة على طريق رئيسي في ناحية كاني ماسي ضمن حدود قضاء آميدي /العمادية/ (70 كم شمال محافظة دهوك) ، الى إصابة 3 من عمال الصيانة في مديرية كهرباء الناحية كانوا في المنطقة بهدف اصلاح العطل ، الذي تسبب به اشتباكات بين مسلحي PKK والقوات التركية وقصف جوي تركي للمنطقة .

وكان مدير ناحية كاني ماسي الحدودية بمحافظة دهوك أفاد ، امس الاثنين ، ان اكثر من 40 قرية ضمن حدود الناحية مهددة بالاخلاء بسبب القصف والقتال الدائر بين مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK والجيش التركي .

سربست صبري ، قال : ان ” منطقة زناري كيسته ضمن حدود ناحية كاني ماسي تتعرض لقصف بري وجوي عنيف من قبل تركيا التي تلاحق مسلحي PKK في المنطقة ” ، مشيراً الى ان ” هناك اكثر من 40 قرية في هذه المنطقة الاستراتيجية”.

وكانت تركيا أطلقت عمليتي مخلب “البرق” و”الصاعقة”، فجر يوم 23 أبريل/ نيسان الجاري بشكل متزامن ضد مواقع مفترضة لـ PKK في مناطق متينا وأفاشين- باسيان وجبل كيسته في إقليم كوردستان ، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية ، الأحد ، أن العملية تسير وفق المخطط لها.

يذكر ان الحزب الكوردي التركي المصنف على لوائح الإرهاب الامريكية والاوربية ، يتخذ من جبال قنديل والمناطق الحدودية الوعرة داخل إقليم كوردستان ، معقلا له ، وينشط مسلحوه في تلك المناطق ويشنون منها هجمات على الداخل التركي كما يفرضون ضرائب وأتاوات على سكان المنطقة ، وتسببوا في اخلاء مئات القرى الحدودية داخل الإقليم من ساكنيها كما ويعرقلون إيصال الخدمات لعشرات أخرى منها .

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