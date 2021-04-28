مصدر: هذا هو السبب الحقيقي لانسحاب حزب الكاظمي من الانتخابات

كشف مصدر مطلع في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، عن السبب الحقيقي لـ «انسحاب» حزب (المرحلة) التابع لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من المشاركة في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن الأسباب التي أعلنت لم تكن هي الأسباب التي أدت إلى الانسحاب.

وأوضح المصدر أن «السبب الحقيقي هو طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الانسحاب من الانتخابات مقابل دعم توليه منصب رئاسة الوزراء لولاية الثانية»، مبيناً بأن «الأسباب التي أعلنت عن وجود خلافات بين أعضاء حزب المرحلة أو عدم وجود الأموال اللازمة للخوض في الانتخابات لم تكن خلف قرار الانسحاب».

وكانت وسائل إعلام محلية، قد أكدت أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لن يشارك في الانتخابات النيابية المبكرة المزمع إجراؤها في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وذكرت أن الكاظمي لن يشارك في الانتخابات المقبلة، ولن يشارك أي من أعضاء فريقه والمقربين منه تحت أي مسمى أو عنوان أو حزب، ولن يدعموا أي حزب أو طرف أو جهة سياسية على حساب الأحزاب الأخرى، لافتة إلى أن قرار عدم المشاركة كان قد اتُخذ منذ بداية تولي الكاظمي هذه المهمّة، وأن هذا التوضيح يأتي بعد تصاعد الشائعات والمعلومات المغلوطة حول نيته أو فريقه المشاركة في الانتخابات.

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