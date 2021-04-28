نائبة: 26 ألف مسلح في قضاء سنجار

كشفت نائبة عن سنجار، أمس الثلاثاء، عن تواجد 26 ألف مسلح داخل القضاء، مشيرة إلى أن استمرار الأوضاع المضطربة وعدم عودة النازحين سيصعب إجراء الانتخابات.

وقالت النائبة خالدة خليل، في تصريح إلى (المدى)، إن “الوضع الأمني في سنجار مضطرب وغير مستقر مع وجود قوات دخيلة”.

وأضافت خليل، أن “أكثر من 26 ألف مسلح في داخل سنجار، في وقت يبلغ عدد سكان القضاء 360 ألف نسمة أغلبهم نازحون في 16 مخيم في إقليم كردستان

وأشارت، إلى أن “اتفاق سنجار لم ينفذ بالرغم من مرور 6 أشهر على إبرامه، بعد أن عولنا عليه في إنهاء ملف النزوح قبل الانتخابات المبكرة”.

وأوردت خليل، أن “التنظيمات المسلحة تعيق عودة النازحين إلى ديارهم، كما أنها تتحمل مسؤولية الاضطراب الأمني المستمر”.

ومضت خليل، إلى أن “الانتخابات العامة لمجلس النواب المقررة في تشرين الأول المقبل لن تكون سهلة في سنجار بالنظر إلى الظروف الراهنة وعدم عودة النازحين”.

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