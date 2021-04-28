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نيجيرفان بارزاني: كوردستان تنظر إلى علاقاتها مع إيران على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء، أن إقليم كوردستان ينظر إلى علاقاته مع إيران على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له، والذي ضم كلاً من السفير الإيراني لدى العراق والقنصل العام الإيراني في أربيل والقنصل الإيراني في السليمانية وعدداً من المسؤولين والمستشارين في الخارجية الإيرانية.

وتطرق نيجيرفان بارزاني في الاجتماع الذي حضره نائبي رئيس الإقليم وعدد من المسؤولين في الإقليم، إلى العلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان وإيران والدعم الإيراني الدائم للإقليم في الأوقات الصعبة.

وأكد أن أقليم كوردستان سيبقى عامل استقرار وسلم، وينظر إلى علاقاته مع إيران على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة.

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