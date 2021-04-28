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وزارة البيشمركة تؤكد ضرورة التنسيق بينها والقوات العراقية لمواجهة داعش في (المتنازع عليها)

أكد مسؤول بوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، على ضرورة التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية في المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) .

مسؤول مؤسسة الثقافة والتوعية القومية في وزارة البيشمركة العميد عثمان ريشة ، قال ان وزير البيشمركة شورش إسماعيل وجّه اول امس الاحد دعوة جديدة لوزارة الدفاع العراقية لزيادة التنسيق في المناطق (المتنازع عليها) .

مسؤول مؤسسة الثقافة والتوعية القومية في وزارة البيشمركة  ، وفيما حذر من زيادة تحركات تنظيم داعش الارهابي في تلك المناطق ، شدد بالقول ان من الضروري حسم مسألة التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية ضد التنظيم في المناطق (المتنازع عليها) .

العميد ريشة ، أشار الى ان قوات البيشمركة تواصل التنسيق مع التحالف الدولي ، وعلى القوات العراقية الانضمام الى هذا التنسيق.

هذا وكان ممثل حكومة إقليم كوردستان في غرفة العمليات العراقية المشتركة اللواء عبد الخالق طلعت ، قال الأسبوع الماضي ، انه طالما استمر الفراغ الأمني في المناطق الواقعة بين قوات البيشمركة والقوات العراقية ستستمر اعتداءات داعش والميليشيات وتحركاتهم ، منتقداً اهمال الجانب العراقي بسبب عدم تفعيل غرف العمليات المشتركة الخاصة بالمناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها).

اللواء عبد الخالق طلعت ، قال  : ان “غرف العمليات المشتركة التي كان قد تم الاتفاق بشأنها في محاور كركوك وديالى ومخمور وحتى سحيلا  ، لم تباشر مهامها حتى الآن” ، لافتاً الى ان ” الحكومة الاتحادية لم تعمل حتی الآن على تطبيق آليات مباشرة غرف العمليات المشتركة هذه لمهامها ” .

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