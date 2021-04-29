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إختيار ريا أبي راشد سفيرة للنوايا الحسنة

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ( UNHCR ) عن إختيارها للإعلامية اللبنانية ” ريا أبي راشد ” سفيرة للنوايا الحسنة في العالم العربي .

وذلك بعد النشاط الملحوظ والدعم الذي تقدمه ريا أبي راشد للأمم المتحدة منذ عام 2017 وتعاونها في عدد كبير من الحملات والمبادرات وكونها الصوت الذي يناصر اللاجئين في مختلف أنحاء العالم .

وكتبت الإعلامية اللبنانية في تعليقها على ذلك : ” يشرفني كثيرا إختياري لأكون سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .. المسؤوليات والمهام المقبلة ستكون كبيرة ويجب أن أكون قدرها ” .

كما وتابعت : ” وأتمنى من كل قلبي أن أساهم في أن أصنع ولو تغييرا بسيطا في حياة من يحتاجون إلى المساعدة في العالم العربي .. وأشكر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ثقتهم ” .

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