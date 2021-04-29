السلالة الهندية تتسبب بإرباك قرار الدوام الحضوري فـي المدارس

بغداد/ حسين حاتم

اكدت وزارة التربية، ان قرار الدوام الحضوري في المدارس مرتبط بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، فيما شددت على اجراء الامتحانات حضوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في حديث لـ(المدى) إن “قرارات وزارة التربية في ما يخص دوام المدارس مرتبطة بما تقرره اللجنة العليا للصحة والسلامة، سواء اكان بزيادة عدد أيام الدوام الرسمي او الإبقاء على الدوام ليومين في الأسبوع، او اغلاق المدارس”.

ويشير فاروق، الى أن “جميع اختبارات وزارة التربية حضورية، اما دوام المدارس فمن الممكن ان يعود الكترونيا”.

ويبين أن “الدوام الحضوري في الأشهر الأخيرة، كان ذو إيجابية أكثر من التعليم الالكتروني، والوزارة كانت حريصة على ان يكون الدوام حضوريا خصوصا للمراحل الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية بالإضافة الى المراحل المنتهية”.

ويضيف المتحدث باسم وزارة التربية، أن “الكثير من صفحات المواقع الاجتماعية ووسائل الاعلام، تحاول تشويه الواقع واثارة الرعب والمخاوف لدى المواطنين”.

ومضى فاروق بالقول، إن “فايروس كورونا لا يقتصر على الطلبة والمدارس”، متمنيا “من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية، لتجاوز الازمة”. وأصدرت وزارة الصحة، أمس الاربعاء، توصيات جديدة للحد من انتشار فايروس كورونا. وبحسب وثيقة حصلت عليها (المدى)، فأن، “اللجنة العليا للصحة والسلامة اوصت بإيقاف التعليم الحضوري واعتماد الالكتروني في المدارس والمعاهد والكليات، فيما طالبت بمنع السفر من وإلى الهند”. وفي سياق متصل، أوصت دائرة صحة البصرة، بإغلاق مدرسة ابتدائية سجلت 14 إصابة بفايروس كورونا بين تلاميذها، في أخطر مؤشر على اجتياح الفايروس الوبائي المدارس. كما دعت إلى إغلاق المدرسة وحجر التلاميذ لمدة أسبوعين. بدورها حذرت لجنة الصحة النيابية، من خطورة الموقف الوبائي بسبب فايروس كورونا، مشددة على رفع توصيات إلى الحكومة لإيقاف الدوام الحضوري في المدارس وتحوليه إلى الكتروني. وقال مقرّر اللجنة النائب جواد الموسوي، في حديث لـ(المدى)، إن “الموقف الوبائي الحالي ينذر بخطورة أكبر خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع تسجيل إصابات كثيرة في صفوف الطلبة نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية”.

وأضاف، الموسوي، أن “هناك توصية سنقدمها إلى لجنة الصحة والسلامة العليا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل اتخاذ قرار يقضي بإيقاف الدوام الحضوري في المدارس وتحويله إلى الكتروني”.

وتابع، أن “رؤيتنا مع الإبقاء على الدوام الكتروني لحين تراجع عدد الإصابات نستطيع بعد ذلك اتخاذ قرار بالعودة إلى مقاعد الدراسة”. وحذر الموسوي، امس الاول، من خطورة “السلالة الهندية”، مؤكدا أن الإجراءات الصارمة وحدها قادرة على منعها. وقال الموسوي إن “السلالة الهندية لفايروس كورونا هي الأخطر لغاية الآن وهي قريبة جدا من الدخول للعراق”، مضيفا أن “على السلطات الحكومية ووزارة الصحة اتخاذ إجراءات استباقية صارمة ومبكرة بمنع رعايا دولة الهند والدول المصابة الأخرى من الدخول للعراق لمدة شهر”.

ودعا إلى “عدم السماح بدخول وافدين إلى العراق، إلا من الملقحين والحاملين لفحص PCR وفرض إجراءات حجر عليهم لمدة 14 يوماً”. وكانت وزارة الصحة، قد سجلت، أمس الأربعاء، 6858 إصابة جديدة بفايروس كورونا، فيما تماثل 7052 مصاباً إلى الشفاء، مقابل وفاة 44 مصاباً.

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