العراق والطريق للحرية..

حكمت مهدي جبار

العراقيون يحبون السلطة..ومغرمون بالتزعم والنزعة القيادية.وذلك هو تكوين العقل العراقي منذ وجد في أرض بلاد الرافدين. وعندما تتهيأ فرصة لأحدهم في أن يصبح زعيما أو شيخا أو ملكا أو رئيسا أو أميرا.يقوم الشعب بالتصفيق له والهتاف والثناء والتعظيم الى حد التقديس.فيشعر ذلك الزعيم حتى لو لم يكن يدري بانه بذلك الحضور والعظمة التي صنعها له شعبه يشعر بأنه لم يكن يدري هو أحد ألأولياء أو ألأئمة أو احد الصالحين وربما نبيا مرسلا من السماء!!

هكذا تصنع الزعامات في المجتمع العراقي.وتتسنم شؤون قيادة شعبها وتذهب به الى حيث ماتريد والشعب يصفق.ويهتف بأنه سيفدي زعيمه بروحه وبدمه!وعندما يسيء الزعيم أو يرتكب خطأ مقصودا أو غير مقصود فأن شعبه الذي صفق له سيسحله بالحبال في الشوارع ويمزق جسده ويحيلة اشلاءً.أو يعلقه في حبال المشانق ليتلذذ بمنظر الموت.وربما يشبع الجثة سبا وشتما وبصاقا.وشعبه بالامس كان يتسلم منه الهدايا والعطايا وأنه لايوجد مثله في الارض زعيماً..

ورغم المدنية التي عاشها العراق والحضارات العظيمة والارث الثقافي الفذ, يجد المطلع على تأريخ العراق القديم والحديث والمعاصر بأنه تأريخ الدم والموت والصراع.ولاأدري ربما تؤسس الحضارات ورقي الأمم على الدم والقتل والنزاعات..

وبعد أن خفت وطأة التسلط وتنور العقل العراقي بنور المعرفة عبر تعاقب مراحل التأريخ.لكن تلك النزعة ظلت مترسخة لدى الانسان العراقي.وتجذر التشبث بالفردية والتحكم وشعار(أنا وبس) وبقيت الدكتاتورية صفة مميزة للشعب في كل مستويات الحياة السياسية والاجتماعية وحتى العائلية والاسرية والمجتمعية والبيئية.ورغم تفتح الوعي العراقي بفضل التطلع وتوسع الثقافة والنهضة العلمية في كل العالم والعراق جزء منه وتوجهه نحو تأسيس دولة مدنية حرة مستقلة فأن جذوة الدكتاتورية لم تبرح نفسيته وشخصيته فضلا عن التعنت الديني والتطرف الطائفي القائم على الانتقام والانتماء العشائري المؤسس على الثأر.عدا التعصب العرقي والقومي وغيره.

تلك هي المرجعية الفكرية والاجتماعية والبنيوية للعراقي.ونحن بلا شك نتفق جازمين على ذلك..لذا فأن خوض العراقي لتجربة سياسية أو ثقافية أو اجتماعية لابد لنا من أن نضع في تلابيب ذهننا تلك الحقيقة.فكل مايحدث وما يتمخض من نتائج في كل أمر من أمور الحياة في العراق هو أفراز طبيعي جداً لها.سواء في السياسة أو في الدين أو في العشيرة أو في كل مستوى من مستويات الحياة العامة..وما التجربة التي سميت بـ (الديمقراطية) التي يعيشها العراق منذ تغيير نظام الحكم السياسي في العراق الا دليل على مانقول..فهاهي (الديمقراطية) هذه هي التي كان يتمناها العراقيون ويحلمون بها منذ عهود مضت..ديمقراطية صراعات زنزاعات وهيمنة وتسلط وفرض القوة والرعب والخوف.ديمقراطية النفاق والتملق والزيف والكذب.ديمقراطية الثروة والمال والتملك واغتصاب حقوق الآخرين..

لم يتبقى كثيرا للأنتخابات المقبلة.التي من المؤمل أجراءها في نهاية صيف 2021 والتي يتهيأ لها العديد من الاحزاب القديمة والجديدة والجهات والتيارات والشخصيات من مختلف النحل والملل كي يشاركون فيها بما يحملون في جعبهم من مشاريع ونوايا وغايات ومطامح ومطامع؟! وهي تجربة سنشهدها كما شهدنا تجاربها السابقة.وسوف يخرج الناس ليدلوا باصواتهم في من ينتخبون ويختارون وكل حسب رأيه ومراده اذا كان هناك من يمتلك رأيا أو أرادة دون تأثير حزب أو طائفة أو ملة..

ستجري الانتخابات…ويفوز من يفوز..لكن السيناريو هو هو..واللعبة لم تتغير خطتها.ونعتقد جازمين أن الحال نفس الحال. فكبار الزعماء سيأتون وهم متشبثون بأذرع أعوانهم من الخارج القريب أو العيد.وتأتي ألأحزاب ململمة ثياب طائفيتها أو عنصريتها أو عرقيتها أو قوميتها أو مدنيتها أو علمانيتها قل ما شأت من المسميات.وسوف تأتي التيارات والجهات رافعة شعارات الوعود والعهود والمواعيد وربما التهديد والوعيد.والله أعلم بالحال..

أما من يغير ومن يصحح ومن يعيد وضع القافلة العراقية على السكة الصحيحة فذلك سر لايعلمه الا الراسخون في العلم..ولم نعد نملك نحن المواطنون البسطاء سوى التأملات والتمنيات والتوكلات والله كريم والله كريم. ونعم بالله تعالى رحيما عطوفا غفورا ..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط