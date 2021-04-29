انضمام دفعة جديدة من المقاتلين المسيحيين من سهل نينوى الى قوات البيشمركة

أكمل نحو 500 مقاتل من مسيحيي سهل نينوى دورة عسكرية كانت وزارة البيشمركة قد نظمتها لهم ، وجرت اليوم الخميس ، مراسم تخرج المقاتلين المشاركين فيها في قضاء شيخان .

المراسم جرت بحضور اللواء عزيز ويسي قائد قوات زيرفاني في البيشمركة (قوات النخبة) بمعسكر تدريب خنس في قضاء شيخان بمحافظة دهوك ، لينضم المتخرجون وعددهم 494 مقاتلاً الى صفوف قوات البيشمركة.

وأدى المقاتلون استعراضا عسكريا، نفذوا خلاله مجموعة من التدريبات العسكرية التي تلقوها على ايدي مدربي قوات البيشمركة خلال الدورة التي استمرت لشهرين و كانت بعنوان (الاخوة والتعايش) .

اللواء ويسي قال في كلمة بالمناسبة : “اليوم وفي ظل التعايش المشترك والتعددية في إقليم كوردستان تتخرج هذه الدورة من المقاتلين”.

مضيفاً ، أن “الجميع متساوون امام القانون ولا يوجد تمييز بين ايزيدي او مسيحي او شيعي او سني ” ، مردفاً ” اي شخص يقدم على عمل صالح سيتم الإشادة به، وعلى العكس سيواجه القانون”.

وكانت وزارة البيشمركة أعلنت في عام 2015 عن تخرج الدورة الأولى من قوات من المسيحيين ضمن تشكيلات الوزارة ، وقد بدأت القوة مهامها في حماية المناطق ذات الغالبية المسيحية المحررة في سهل نينوى .

وأشارت الوزارة حينها الى ان تشكيل هذه القوة يأتي ضمن خطتها لتأسيس قوات خاصة بمكونات سهل نينوى، وهذه القوات ستتولى حماية مناطقها، وعلى هذا الأساس أنهت الدفعة الأولى من المقاتلين المسيحيين تدريبات عسكرية أساسية في مركز تدريب في قضاء سوران (135 كلم شمال شرقي أربيل).

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