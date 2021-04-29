جيب ليل وأخذ تغريدات

واثق الجابري

بَرَزتْ في الآونة الأخيرة ظاهرة توالي الأخبار ليلاً، وتتناقل القنوات الفضائية والمواقع، عواجل الأخبار والقرارات الحكومية والتصريحات والتغريدات السياسية، وإجتماعات مفاجئة للقوى السياسية.

عاجل عاجل.. هكذا تناقلته كل القنوات الفضائية، يُشير الى أن رئيس مجلس الوزراء سيوجه خطاباً للشعب العراقي بعد قليل، وينتظر بعضنا متى هذا البيان، فيما يظهر العاجل أسفل الشاشة ويمنع كل الأخبار الآخرى، وبعد إنتظار 4 ساعات صدر البيان في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ومعظم الشعب نائم.. فمنهم من لا يثق بالقرارات الحكومية، ويعتقدها لن تقدم ولا تأخر، وآخر كره السياسة، ومن نام ليستيقظ للبحث عن عمل صباحاُ، وآخرون لا علاقة لهم بما يحدث يتنقلون بين مواقع الترفيه والمطاعم، والأموال تصلهم دون عناء.

صار البرلمان العراقي هو الآخر يعقد جلساته بعد الرابعة عصراً، في أحسن الأحوال، ومعظم الجلسات أمست تعقد بعد وجبة العشاء، حتى سهر الشعب ليالي بإنتظار إقرار الموازنة، وإذا بها بعد ليلة طويلة تؤجل الى يوم آخر، لعدم إكتمال النصاب أو بالخلافات السياسية، وهكذا حال القرارات المهمة، إلاّ قوانين الملاحة والبذور والطيور المهاجرة، فأنه لا تكلف البرلمان عناء، فيما لا يرى منها الشعب تطبيق على أرض الواقع، أو أنها ليست من القوانين ذات الأولوية.

تتوالى التغردات على نفس الشاكلة، وتُبنى مواقف على تصريحات، من خلال برامج حوارية ضيوفها ساسة تعج بهم القنوات، التي تبحث عن إنتقاء مقاطع للإثارة، وهكذا سترد أطراف آخرى في الليلة التالية، ويبقى ليل العراق حصاد للمصائب وتقليب للآهات، وكأنهم يقولون: ” جيب ليل وأخذ عتابة” وصار الليل للتصريحات والتغرديات والقرارات، وكلام الليل يمحوه النهار!

إن الحكومة والبرلمان والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة، كحال بقية المؤسسات، يعمل فيها مكلفون بالخدمة العامة، ويخضعون لقوانين الوظائف، وحسب التركيبة الإنسانية، فأن نشاطه يبدأ من الخامسة صباحاً ويتضائل بعد 12 ظهراً، حيث يبدأ الشخص بفقدان التركيز وقلة الإنتاج، والإستيقاض المتأخر عند معظم المسؤولين والنواب، حتماً سيؤدي الى أمراض وإرهاق كون نوم النهار لا يعوض الليل، فما بالك في مسؤولين يستمرون على ذلك خلال أربع سنوات، وسيصابون بالأمراض من أجل الشعب، ويتخلون عن صفة الوظيفة العامة بتحديد أوقات الدوام والإنصراف؟!

أنتشرت على أثر ذلك ظاهرة الكروبات، وتداول الأخبار العاجلة، وتبدأ النقاشات على ما هو حقيقي أو مفبرك، ويشتعل الجدل وتستمر الكتابة في بعض الكروبات الى الصباح، وبجدل محتدم وخروج أعضاء وتطاول وإتهامات، ” وجيب ليل وأخذ كتابة” وينتهي اليوم أو يصبح ما بعده عن ظنون وأخبار كاذبة ووعود لا تتحقق، وتذهب التصريحات والتغريدات أدراج الرياح..

يأتي يوم آخر بأزمات تتجدد وتشعل الأجواء ليلاً وتخفت نهاراً، وتكفي حرارة النهار وإنقطاع الكهرباء لإشعال النهار، وعند الليل تشتعل المواقع والقنوات الإخبارية، ويحترق معها قلب المواطن، ويبدو منهم من لا يريد راحة للعراقي ليل أو نهار، وحتى النوم تتغلغله الكوابيس، ومن أمل لقرار جديد، نصبح ونمسي على كارثة سياسية، وتغريدة أو تصريح أو قرار يقلب كل الموازنين والحسابات.

واثق الجابري

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