دعوات لإلغاء دوام المدارس بعد تسجيل إصابات في صفوف الطلبة

دراسة تؤكد ضعف إنتقال العدوى عند تلقي جرعة من لقاح كورونا

بغداد – قصي منذر

اقترحت وزارة الصحة والبيئة على اللجنة العليا للصحة والسلامية الوطنية من جائحة كورونا ،الغاء الدوام الحضوري في المدارس بعد تسجيل حالات اصابة بفايروس كورونا في صفوف الطلبة ، فيما حذرت لجنة نيابية من فقدان السيطرة وتفاقم حالات الاصابة بين الطلاب. وسجلت الصحة امس الاربعاء ، 6858 اصابة مؤكدة بكورونا وشفاء 7052 حالة وبواقع 44 وفاة جديدة. واشار الموقف الوبائي اليومي، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (الفحوصات المختبرية التي اجرتها الوزارة ، بلغت اكثر من 45 الف عينة لحالات مشتبه اصابتها بالفايروس، حيث تم تسجيل 6858 اصابة مؤكدة في البلاد)، واضاف ان (الشفاء بلغ 7052 حالة وبواقع 44 وفاة جديدة)، مؤكدا ان (اكثر من 11 الف شخص تلقوا جرعات اللقاح في مراكز الوزارة المنتشرة في بغداد والمحافظات). واعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، تسجيل 17 حالة وفاة جديدة و1031 إصابة بكورونا خلال الساعات الماضية. وكشفت وثيقة صادرة عن الصحة تقترح الغاء الدوام الحضوري في المدارس بعد تسجيل اصابات بين صفوف الطلبة . واطلعت (الزمان) على وثيقة للوزارة، موجهة الى اللجنة العليا للصحة والسلامة ، جاء فيها (نقترح الغاء الدوام الحضوري في المدارس او استمراره وحصره الكترونياً ،بعد تسجيل اصابات بين صفوف الطلبة). وحذرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، وزارة التربية من فقدات السيطرة وتفاقم حالات الاصابات بين الطلبة. وقال عضو اللجنة جواد الموسوي انه (من خلال المتابعات المستمرة ،لوحظ ازدياد اعداد الاصابات بين الطلاب وهذا الوضع ينذر بخطورة بالغة قد تصل الى فقدان السيطرة وتكبيد البلاد خسائر صحية كبرى)، مؤكدا ان (اللجنة سترفع توصيات الى الصحة واللجنة العليا لايقاف الدوام الحضوري والحفاظ على سلامة الطلاب). وكانت وثيقة صادرة عن قسم الصحة العامة في محافظة البصرة، موجهة إلى مديرية تربية المحافظة ، قد أشارت الى (ظهور 14 إصابة جديدة بكورونا، في مدرسة الفرح الابتدائية، موزعة بين أربعة مراحل دراسية). فيما اكدت وزراة التربية على لسان الناطق الرسمي باسمها حيدر فاروق ، ان (الوزارة ملتزمة بمقررات لجنة الصحة والسلامة الوطنية بشأن الدوام الحضوري لطلبة المراحل الابتدائية الاول والثاني والثالث، والمراحل المنتهية السادس ابتدائي والثالث متوسط والسادس إعدادي)، واضاف ان (تعليق الدوام الحضوري أو زيادة أيامه مرتبط بمقررات الحكومة ، وبالتالي لا يمكن إيقاف الدوام من دون الإيعاز من قبل اللجنة العليا). في غضون ذلك ، أظهرت دراسة أجرتها وكالة الصحة العامة الإنكليزية ،أن جرعة واحدة من لقاح فايزر أو أسترازينيكا يمكن أن تقلص احتمال انتقال كورونا بنسبة تصل إلى النصف تقريبًا بين قاطني المنزل الواحد ،حيث يكون خطر العدوى مرتفعًا.وقالت الهيئة في بيان امس إن (الأشخاص الذين أصيبوا بالفايروس بعد ثلاثة أسابيع من تلقي جرعة من اللقاح ، هم أقل عرضة بنسبة 38 بالمئة إلى 49 بالمئة من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم).

بدوره ، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن (هذه الدراسة تعد الأكثر شمولاً التي أجريت في ظروف حقيقية، وتظهر أنها تقلل من انتقال هذا الفايروس). شملت الدراسة 57 ألف شخص ضمن 24 ألف أسرة ،حيث ثبتت إصابة شخص تلقى اللقاح، وتمت مقارنتهم بنحو مليون شخص غير محصنين.

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