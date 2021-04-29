صالح يبحث مع القيادات الكردية حل المشاكل بين بغداد وأربيل

اربيل – فريد حسن

وصل رئيس الجمهورية برهم صالح امس الاربعاء إلى ربيل ،وكان في استقبال رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني. وقال بيان مقتضب امس ان (صالح سيلتقي خلال الزيارة بالقيادات الكردية ،لبحث الاوضاع في العراق و التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية والمشكلات العالقة بين المركز والاقليم). وصوت مجلس وزراء الاقليم على قانوني المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش ،وتنفيذ وتعديل قانون الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط. وقال بيان امس ان (المجلس عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة مسرور البارزاني وحضور نائبه قوباد الطالباني ، صوت خلاله على قوانين المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش وتنفيذ وتعديل قانون الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتعديل قوانين اتحاد الغرف التجارية والصناعية وقانون وزارة التجارة والصناعة والقانون التجاري ، واحالتها إلى البرلمان لتشريعها)، واضاف ان (الجلسة شهدت عرض وزيري المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، والتخطيط دارا رشيد، تقريراً بشأن آخر الأرقام المتعلقة بمشروع موازنة الإقليم ، اذ قرر المجلس تشكيل لجنة لإدراج الملاحظات ضمن القانون استعداداً للتصويت عليه قبل إحالته إلى البرلمان). واستقبل البارزاني، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في اربيل، وبحثا تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، بين الجانبين .وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد الطالباني، سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين على أساس الاحترام والمصلحة المتبادلين، وكذلك مناقشة آليات تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري)، وتابع ان (الطرفين شددا كما على أهمية تنفيذ قانون الموازنة والالتزام به، إلى جانب إرسال المستحقات المالية لحكومة الاقليم من قبل بغداد). كما التقى رئيس الاقليم، الوزير الايراني والوفد المرافق له ، وناقشا العلاقات العريقة بين الجانبين ،ومساندة إيران المستمرة للإقليم ، حيث اكد البارزاني خلال اللقاء ان (الاقليم سيظل عامل أمان واستقرار، وينظر باهتمام وعلى أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة إلى علاقاته مع إيران). وشدد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ، على اهمية دعم إستقرار العراق والمنطقة والتصدي للإرهاب والتطرف. واشار بيان امس ان (البارزاني استقبل ظريف في مصيف صلاح الدين ، وجرى خلال اللقاء، بحث التطورات داخل العملية السياسية في العراق وكذلك الأوضاع السياسية في المنطقة)، مبينا ان (اللقاء ناقش وجهات النظر حيال سبل التوصل الى إستقرار العراق والمنطقة والتصدي للإرهاب والتطرف ، وتأكيد ضرورة تعزيز العلاقات التاريخية بين الجانبين). من جانبه ، اكد ظريف ان (إستقرار الاقليم له أهمية خاصة لدى بلاده).

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