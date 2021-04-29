ضبط متفجرات تحت حافلة في إسطنبول .. وأنقرة تتهم PKK

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، ضبط 5 كغ متفجرات في محطة حافلات بمدينة إسطنبول، متهماً عناصر حزب العمال الكوردستاني PKK بالوقوف وراء العملية.

وقال الوزير التركي، إن «العناصر الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على شخصين مشتبهين».

وتبنى الحزب الكوردي التركي خلال السنوات الماضية، عشرات التفجيرات والهجمات المسلحة في مدن تركية، أوقعت مئات القتلى والجرحى.

وتشن أنقرة حرباً ضروس ضد PKK داخل وخارج أراضيها منذ عقود، ما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى من الطرفين.

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