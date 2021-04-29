عرض جديد من باريس سان جيرمان لـ ميسي

قدم باريس سان جيرمان عرضًا جديداً للحصول على خدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يكشف البرغوث عن موقفه من الاستمرار مع البارسا حتى الآن.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية تصريحات مارسيلو بيشلر، صحفي في قناة “TNT Sports Brazil”، إن سان جيرمان قدم عرضًا لميسي لمدة موسمين ثابتين، بالإضافة إلى موسم ثالث اختياري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الصحفي سبق أن كشف عن رحيل نيمار دا سيلفا إلى سان جيرمان في 2017، كما أنه أعلن وجود بروفاكس رسمي من ميسي لفسخ عقده مع برشلونة في الصيف الماضي.

وشدد الصحفي على أن برشلونة لم يقدم أي عرض لميسي، من أجل التجديد حتى الآن.

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