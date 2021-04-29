عندما يفضّل خميس الخنجر الرأس على الذيل !!

بقلم مهدي قاسم

في تغريدة له أعلن راعي الإرهاب السابق خميس الخنجر عن استقباله وزير خارجية إيران في بغداد و ” البحث معه قضايا جرف الصخر * ” ؟!..

و هذه التغريدة أو التصريح الرسمي يحمل أكثرمن علامة استفهام وتعجب في آن واحد ، ولكنه في الوقت نفسه يعبّر عن مكر سياسي واضح ذات أبعاد أهداف موحية بمغزى ومعنى واضحين ، فضلا عن كونها تشكّل تسديد ضربة سياسية بارعة و بالتصميم ، موجهة ضد الميليشيات التابعة للنظام الإيراني في العراق ..

إذ أن منطقة جرف الصخر برمتها ممسوكة أو بالأحرى مسيطرعليها من قبل ميليشيات متعددة ولكن ذات ولاء علني وصريح للنظام الإيراني والمتحركة حسب أوامره و توجيهاته ، و كانت ذات يوم مرتعا وساحة مفتوحة لعناصر داعش الإرهابية تصول و تجول فيها و تعدها معبرا لسياراتها المفخخة و انتحارييها ” الاستشهاديين ” القتلة من حملة أحزمة ناسفة ، وقد جرت عملية تحريرها من سيطرة داعش لتصبح فيما بعد تحت سيطرة الميليشيات و قوات الحشد الشعبي ، و قيل في هذا الصدد أنه قد جرت عملية اعتقال وتهجير الآف من سكان المنطقة وقتل المئات منهم بتهمة قضايا الإرهاب ، مع الزعم بحدوث عملية تغيير ديموغرافي على حساب المكوّن” السني ” إضافة إلى شكاوى أخرى من هذا القبيل .

إلا أن المُثير أو المُلفت أن يعلن خميس الخنجر بحث قضية جرف الصخر مع وزير خارجية دولة أجنبية في بغداد أي مع وزير خارجية إيران ، بينما من ناحية عُرف و قوانين ومبادئ سيادة عامة ، يجب أن تُعتبر قضية ” جرف الصخر ” مسألة داخلية بحتة ، تخص الدولة العراقية حصريا ، وبالتالي لا ينبغي مناقشتها مع ممثلي دولة أجنبية ، ولكن خميس الخنجر أراد أن يعطي انطباعا من خلال تغريدته تلك ، مفاده أنه يفضل مناقشة هذه المسألة مع ” الرأس ” مباشرة وليس مع الذيول التابعة لتلك ” الرأس ” والخاضعة لأوامرها طاعة والتزاما ..

يبقى أن نضيف إلى أنه معروف عن خميس الخنجر دعمه وتأييده الصريحين آنذاك لاحتلال عناصر داعش لمدن ومحافظات عراقية عديدة وتبرير أعمالها الإجرامية على أنها بمثابة حرير لتلك المناطق من سيطرة “الفرس والروافض ” ولكن بالرغم ذلك ، فإنه قد اسُتقبل قبل سنتين بُقبل و أحضان حارة من قبل نوري المالكي ، إضافة إلى هادي العامري الذي يُعد الرجل الإيراني الأول في العراق والمدافع عن مصالحه بكل إصرار و استماتة !!..



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