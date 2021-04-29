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غوندوغان بعد الفوز على باريس سان جيرمان: سعداء بقلّب المباراة

أعرب إيلكاي غوندوغان لاعب فريق مانشستر سيتي عن سعادته بعد الفوز في مباراة الأمس ضد باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا.

واستضاف ملعب حديقة الأمراء مباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي البطولة، حيث فاز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

وكان مانشستر سيتي متأخرًا بهدف في الشوط الأول، قبل أن يسجل هدفين في الشوط الثاني.

وكتب غوندوغان عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: “أهداف مهمة خارج ملعبنا، سعداء للغاية لأننا قلبنا تلك المباراة، هيا مانشستر”.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في ملعب الاتحاد.

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