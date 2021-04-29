نادين نجيم تشوق للصراعات في “2020”: جاييكم وجع قلب

وجهت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة لجمهورها عبرت من خلالها عن حبها الكبير لهم وسعادتها بردود أفعالهم وتعليقاتهم لها ولأدائها في مسلسل “2020” والذي يعرض خلال السباق الرمضاني الجاري.

ونشرت نادين صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام مشوقة جمهورها لما سيأتي من أحداث قائلة: “شكرا لكل تعليقاتكم الجميلة والمهضومة والمنهنهة ومبسوطين بردات الفعل والحلقات إللي جاية بتحمل أحداث مشوقة وصراعات ووجع قلب”.

وانهالت التعليقات الإيجابية التي تساءلت عن نهاية المسلسل، وماذا سيحل بالثنائي “صافي” و”حياة”، كما أشادت بأداء نادين المميز ونجاحها بسبب قدرتها وقوتها على إقناع المشاهد، وكان من بينها تعليق الإعلامية رضوى الشربيني التي كتبت لنادين: “وحشتيني”.

واحتل مسلسل “2020” القمة متصدرا المرتبة الأولى في أغلب الدول العربية على منصة “شاهد” الإلكترونية ليكون الآن من بين أفضل 10 أعمال وأكثرها متابعة عالميا ضمن منصة العرض الحصرية للمسلسلات الرمضانية.

وكان اسم النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم قد تصدر سابقا قائمة أكثر الأسماء بحثا عبر محرك البحث غوغل، وذلك منذ انطلاق الموسم الرمضاني وحتى اليوم؛ إذ شاركت نجيم مع متابعيها صورة كشفت من خلالها تصدر اسمها، منذ انطلاق عرض المسلسل إذ تلعب دور البطولة إلى جانب النجم السوري قصي خولي وعدد من نجوم الدراما.

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