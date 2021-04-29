نيجيرفان بارزاني وبرهم صالح يناقشان سبل التمهيد للانتخابات المبكرة وضرورة تجاوزات الصراعات

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، سبل التمهيد للانتخابات المبكرة وضرورة تجاوزات الخلافات والصراعات واللجوء إلى الحوار والتفاهم بين الأطراف السياسية.



واستقبل نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الخميس، (29 نيسان 2021)، برهم صالح رئيس جمهورية العراق، في اجتماع حضره نائبا رئيس إقليم كوردستان ونائب رئيس وزراء إقليم كوردستان.

وأفادت رئاسة إقليم كوردستان في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه بأنه الاجتماع ناقش “أحدث التطورات السياسية في العراق وإقليم كوردستان، و بالاخص مسألة الانتخالات المبكرة لمجلس النواب العراقي وسبل التمهيد لهذه العملية بما يخدم المصالح المشتركة للشعب ولكافة مكونات العراق بما في ذلك إقليم كوردستان”.

ومن المقرر أن يشهد العراق في 10 تشرين الأول المقبل انتخابات مبكرة.

كما تم خلال الاجتماع التشديد على ضرورة تجاوز الخلافات والصراعات، واللجوء إلى الحوار والتفاهم بين الأطراف السياسية، وتم التركيز باهتمام على الحديث عن الزيارة الأخيرة لرئيس إقليم كوردستان إلى بغداد واجتماعاته هناك مع القيادات والأطراف العراقية.

وأجرى رئيس إقليم كوردستان زيارة إلى بغداد يومي 10 و11 نيسان الجاري، حيث اجتمع مع الرئاسات العراقية الثلاث والأمين العام للجامعة العربية والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، وأبرز قادة الأطراف السياسية العراقية وقياداتها.

وفي محور آخر للاجتماع جرى التباحث حول تحقيق وحدة الصف الوطني وتقريب وجهات النظر باتجاه تجاوز الخلافات وتوحيد القدرات والإمكانيات في مواجهة الاحتمالات والمستجدات، بحسب البيان.

وشغل الحديث عن أوضاع المنطقة بصورة عامة محوراً آخر من الاجتماع جرى فيه التأكيد على أن عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية لا يخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

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