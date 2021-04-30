أربيل .. تفجير مخلفات حربية من زمن النظام السابق

أفادت المؤسسة العامة لشؤون نزع الألغام في العاصمة أربيل ، اليوم الجمعة ، انها فرقها المختصة فجرت تحت السيطرة 228 قطعة عتاد من متفجرات وقنابل وقذائف من مخلفات النظام العراقي السابق تم العثور عليها ورفعها خلال الفترات الماضية .

أفادت المؤسسة العامة لشؤون نزع الألغام في العاصمة أربيل ، اليوم الجمعة ، انها فرقها المختصة فجرت تحت السيطرة 228 قطعة عتاد من متفجرات وقنابل وقذائف من مخلفات النظام العراقي السابق تم العثور عليها ورفعها خلال الفترات الماضية .

مدير اعلام المؤسسة رابر أنور ، قال ان التخلص من 228 قطعة من هذه المخلفات الحربية جرت بعد ظهر امس ، وتم تفجيرها في منطقة معدة لهذا الغرض من قبل فرق إبطال المتفجرات في المؤسسة.

مضيفاً ، ان المؤسسة العامة لشؤون الألغام في العاصمة أربيل تقوم بين الحين والآخر بتفجير كميات من المقذوفات والمخلفات الحربية التي يتم العثور عليها وجمعها من قبل فرق المؤسسة الخاصة بذلك.

وتسببت الألغام والمخلفات الحربية من زمن النظام العراقي السابق بخسائر بشرية كبيرة خلال السنوات الماضية ، وبحسب مؤسسة نزع الألغام في الإقليم فإن حوادث انفجار الألغام والمخلفات الحربية تسببت في مقتل وإعاقة نحو 14 ألف شخص في الإقليم منذ العام 1991.

وبحسب الجهات المختصة ، فإن 7 ملايين لغم مزروع في إقليم كوردستان، فيما تطهير كافة أراضي الاقليم منها يحتاج الى عقد من الزمن على الأقل .