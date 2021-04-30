الديمقراطي الكوردستاني: سنطالب بتفعيل المادة 140 ووضع آلية لعودة البيشمركة إلى ‹المتنازع عليها›

وفدنا في بغداد وتحدث مع ‹سائرون› …

اجتمع رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، في منتجع صلاح الدين قرب أربيل.

وعقب الاجتماع، قال المتحدث باسم الحزب محمود محمد للصحفيين: «حاليا هناك وفد من حزبنا في بغداد لبحث مسالة الانتخابات المقبلة، والتحالفات السياسية مع الأطراف العراقية الأخرى، وأيضاً العودة إلى مناطق كركوك ونينوى وشنگال (سنجار) ومخمور»، مستدركاً «لكن لغاية الآن الأمور لم تحسم».

وبخصوص التحالفات لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، قال محمد: «تحدثنا مع (سائرون)، ولكن لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق رسمي».

وبشأن عودة البيشمركة إلى كركوك، قال المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني: «سنطالب بتفعيل المادة 140 الدستورية، ومن خلالها وضع آلية لعودة البيشمركة إلى هذه المناطق»، مشيراً إلى أن «عودتها بالتأكيد سيكون لها أهمية في التنسيق مع القوات الأمنية العراقية لسد الفراغ الأمني ومنع وقوع الهجمات الإرهابية».

ووصل رئيس الجمهورية مساء أمس إلى أربيل، وعقد اليوم الخميس لقاءات مع كبار المسؤولين في إقليم كوردستان.

وخلال لقاءاته مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، جرى بحث آخر مستجدات العراق والمنطقة والانتخابات المقبلة.

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