العيداني يرفض مزاعم ذهاب أموال إعمار البصرة إلى أربيل: الخلل عندنا!

رفض محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الخميس، المزاعم التي تدعي ذهاب أموال إعمار محافظته إلى أربيل، مؤكداً أن الدكتور فؤاد حسين – بصفته السابقة كوزير مالية- هو أكثر من ساهم بدعم وتحريك مشاريع البصرة من بين وزراء المالية خلال الحكومات المتعاقبة.

وشدد العيداني في حديث متلفز، أنه ضد الأقوال التي تدعي أن «أموال البصرة تذهب إلى أربيل»، مبينا أن أكثر من ساعد البصرة مالياً كان فؤاد حسين وزير المالية السابق.

أسعد العيداني

وقال العيداني: «الخلل عندنا (في البصرة)، فهل جاء الإقليم وقال لنا لا تعمروا؟!».

وأضاف «أكثر من ساعدنا في البصرة، وزير المالية الدكتور فؤاد حسين بعام 2019 بعهد حكومة عادل عبد المهدي»، موضحاً «كل مشاريعنا التي بدأنا بها وتخصيصاتنا كان حسين متعاوناً معنا منذ الفترة التي بدأنا بإعمار المدينة، وأقولها أمام الاعلام، ليس دفاعاً عن أربيل لكن هذا هو الواقع».

وأكد محافظ البصرة في ختام حديثه، أن «سوء التخطيط والإدارة كان السبب في تلكؤ المشاريع».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط