القران الكريم نزل لهدى الأحياء وليس للموتى

لو نقرأ القران من سورة الفاتحة الى سورة الناس نجد ان الله تعالى يكلم الاحياء في كل الازمان. منذ نزوله على رسول الله الى عصرنا هذا الذي نعيش فيه الى العصور القادمة حتى يرث الله الارض ومن عليها. ان الله من خلال الوحي والقران يتحدث مع رسول الله لانه رسول مختار وبالتالي فهو ينقل كلام الله للاحياء ليعرفهم بالله وصفاته واوامره ونواهيه مثل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كذلك فان سرد القران لقصص الانباء والامم السابقة وصفات الجنة والنار واحوال اهلهما. اضافة الى العقيدة والعبادات والاوامر والنواهي والواجبات في نصرة الامة الاسلامية والتعاون المجتمعي وكثير من الايات التي تخص الاخلاق العامة التي ينبغي ان يسلكها المسلم وغير ذلك ما الا عبر ومواعظ للأحياء في كل العصور.

ان القران عندما يقول “لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيءٍ الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير”. ويقول ايضا “ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار”. وقوله تعالى “ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون”. هذا يعني ان هذه الايات وغيرها لا تتكلم مع الموتى لانهم لا يملكون شيئا بعد موتهم سوى عملهم. انما تدعوا الاحياء من الشعوب المسلمة على اهمية استقلالها والعيش بكرامة كي تعتمد على نفسها في كل الشؤون الحياتية.

قال تعالى في حقل مكارم الاخلاق “وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا”. وقال ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا”. وقال “ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم”. وقال “الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار”. هنا ايضا يخاطب القران الاحياء ليقول لهم بان الصدق والاخلاص والاحسان الى الوالدين والاقرباء ومساعدة الفقراء والحفاظ على اموال اليتامى والوفاء بالوعود والمواثيق اهم بكثير من العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج.

قال تعالى في اهمية العلم “هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون”. وقال “يرفع الله ألدين امنوا منكم والذين اتوا العلم درجات”. وقال ايضا “وقل ربي زدني علما” وقال “انما يخشى الله من عباده العلماء”. هنا كذلك لا يخاطب الاموات بل الاحياء وبحث المسلمين ويفرض عليهم البحث للحصول على أنواع العلوم النافعة للبشرية للفوز في الدنيا والاخرة.

قال تعالى في مجال العمل “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين”. وقال ايضا “وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى” وقال “فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون”. يخاطب القران الكريم الناس بان شرف المسلم عمله وان دخوله الجنة منوط بحسن اداءه لعمله في الدنيا.

في نهاية المطاف يقول القران “انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون”. لقد علمنا مجتمعنا بعد تفشي شيطنة الاسلام من قبل المستعمرين والاستئصالين عادات ما انزل الله بها من سلطان. فالقران لاغلب شعبنا كان يقرا على الموتى ولا نسمعه الا في الماتم. اما قوانين الحياة المتعلقة بالادارة والعمل والعلم والتعليم والسياسة والاقتصاد وغيرها فقد فرضها الغرب على نخبنا بالقوة واصبحت واقعا معاشا.

د. نصيف الجبوري

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