الماليَّة تُرجِّح إقرار موازنة 2022 في وقت مبكر

بغداد: عمر عبد اللطيف

رجّحت اللجنة الماليَّة في مجلس النواب إقرار موازنة 2022 في وقت مبكر لتزامنها مع انتخابات مجلس النواب في تشرين الأول من هذا العام.

عضو اللجنة ماجد الوائلي قال: إنَّ “موازنة 2022 ستواجه مشكلة كبيرة في إقرارها، خصوصاً أنَّ الانتخابات المبكرة ستجرى في تشرين الأول من هذا العام”.

وتوقع الوائلي أنه “حسب السياقات والأحداث السابقة، فإنَّ الموازنة ستمضي باتجاه صرف مبالغ وفق نظام الادارة المالية 12/1 كما حصل في موازنة العام الماضي”، مشيراً إلى أنَّ “الدورة البرلمانية الجديدة قد تباشر مطلع عام 2022 وليس في هذا العام ليمكنها إقرار الموازنة”.

وتابع، أنَّ “هناك إمكانية لتقديمها في وقت مبكر وقد تناقشها اللجنة المالية في الدورة الحالية، لكن قد يدركها وقت إجراء الانتخابات”، مبيناً أنها “يمكن أنْ تبقى في أدراج اللجنة بانتظار أعضاء اللجنة المالية في الدورة المقبلة لمناقشتها وإقرارها، إلا أنَّ تشكيل لجان مجلس النواب تأخذ وقتاً اطول بعد فوز اعضاء مجلس النواب في

الانتخابات”.

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