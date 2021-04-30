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(بالفيديو والصور) احتفال ديني شمال إسرائيل ينتهي بكارثة..38 قتيلاً وعشرات الجرحى

قال مسعفون بأن ن38 قتيلا و 50 مصابا على الاقل سقطوا في حادث انهيار مقاعد باستاد رياضي خلال احتفال ديني في إسرائيل ، اليوم الجمعة.

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تقارير إعلامية أفادت أن جزءا من مقاعد الاستاد انهار خلال احتفال “لاك بوعومر” الديني في جبل ميرون بشمال إسرائيل ، حيث تجمع عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند ضريح يرجع للقرن الثاني من أجل هذه الاحتفالات السنوية التي تشمل إقامة صلوات ورقصا طوال الليل.

وقالت خدمة الإسعاف إن عشرات الأشخاص أصيبوا من بينهم 20 في حالة حرجة ما يعني أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع ، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادث على تويتر بأنه “كارثة كبيرة”.

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وتم تناقل العديد من الفيديوهات التي تُظهر حالة الهلع التي أحدثتها الواقعة، فيما تهرع قوات الإنقاذ لانتشال الجثث ونقل المصابين بوجه السرعة لأقرب مستشفى.

في السياق نفسه، ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أنه تم استدعاء مروحيات إلى مكان الحادث لإجلاء الجرحى.

وبعد الحادث بقليل، أغلقت الشرطة الإسرائيلية حركة المرور في المنطقة.

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