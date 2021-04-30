(بالفيديو والصور) على شاكلة فلويد .. وفاة شاب آخر تحت ركبة شرطي امريكي

بعدما شهدت الولايات المتحدة حوادث مماثلة لتوقيف أشخاص على يد الشرطة الأميركية تنتهي بالوفاة، خرج فيديو جديد نشرته الشرطة في مدينة ألاميدا في ولاية كاليفورنيا مساء الثلاثاء، يظهر فيه شرطيون يثبتون رجلا على الأرض لأكثر من خمس دقائق، في عملية توقيف انتهت بوفاة الرجل.

وذكّر هذا الحادث الذي أدى إلى وفاة ماريو غونزاليس (26 عاما) في 19 نيسان/أبريل في ألاميدا قرب سان فرانسيسكو، بموت جورج فلويد العام الماضي في مينيابوليس اختناقا بعدما ركع الشرطي ديريك شوفين على رقبته لأكثر من تسع دقائق بينما كان مكبّل اليدين ويستغيث للسماح له بالتنفس.

قالت شرطة ألاميدا في البداية، إن غونزاليس توفي بسبب “حالة صحية طارئة”، ووعدت بإجراء تحقيق شفاف ومستقل في ملابسات الحادث.

لكن عائلة الشاب وهو من سكان أوكلاند، رفضت هذا التفسير بشكل قاطع بعد مشاهدة الفيديو الذي يظهر عملية التوقيف.

شقيق الضحية يكشف

كما نقلت محطة “كي تي في يو” التلفزيونية المحلية عن جيراردو غونزاليس شقيق الضحية قوله “ما رأيته مختلف عما قيل لي”. وأضاف أن “حالة الطوارئ الصحية حدثت بعد ضغطهم على ظهره وهو ملقى على الأرض”.

وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مشاة لأحد الشرطيين، عناصر يحاولون تقييد يدي ماريو غونزاليس في حديقة عامة بعد رفض الشاب البدين والذي يبدو عليه الاضطراب تسليمهم أوراقه الثبوتية.

وبهدف إخضاعه، طرحه عناصر الشرطة أرضا. فيما ضغط أحدهم بركبته على كتف ماريو غونزاليس وضغط آخر بمرفقه على ظهره بينما ردد الشاب متأوها “لم أفعل شيئا” قبل أن يفقد وعيه.

ثم حاول بعدها الشرطيون القيام بإنعاشه لكن دون جدوى.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن دعا، الأربعاء، في أول خطاب له أمام الكونغرس، مجلس الشيوخ إلى تمرير مشروع قانون رئيسي من أجل إصلاح الشرطة يحمل اسم الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد.

كما ناشد الكونغرس للتصويت نهائيا على هذا النص الذي تم تبنيه في مجلس النواب، وقال “أعرف أن للجمهوريين أفكارهم الخاصة، ولكن علينا أن نعمل معًا للتوصل إلى إجماع، فلننته من ذلك الشهر المقبل، في الذكرى السنوية الأولى لوفاة جورج فلويد” في 25 أيار/مايو 2020 اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض.

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