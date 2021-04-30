د. عبد الخالق حسين والتدخل الإيراني والأمريكي/ردود (8)

عبد الرضا حمد جاسم

يتبع ما قبله لطفاً

16-لا يوجد سجين سياسي واحد بسبب الرأي، وإذا كان هناك سجناء فبسبب الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب عندما كانوا في السلطة البعثية، أو لارتكابهم الإرهاب بعد سقوط البعث.

تعليق: كان يمكن ان تُدمج هذه الفقرة/ النقطة مع الفقرتين/ النقطتين (11 و12)].

17-حرفية الجيش وجعله تطوعياً مما ساعد اقتصاديا جميع افراده، وبذلك فقد أزاح العهد الجديد ثقلاً كبيراً عن كاهل الشباب الذين كانوا معرضين للخدمة الإجبارية، وفي عهد البعث هناك أجيال قضت زهرة شبابها في الحروب العبثية.

تعليق: هذا الطرح يمكن ان أقول عليه طرح (علي وردي) حيث ان الوردي له الرحمة و الذكر العطر قال ذلك وكانه اكتشف سر من اسرار المجتمع العراقي وتناقل عنه الاخرين ذلك دون تدقيق لأنه بدون حساب وانتباه مع الاسف حيث ان اول ما جمع المجتمع العراقي وقارب بين شرائحه واطيافه هو الجيش و التجنيد الاجباري فقد جمع كل الاقوام و الشرائح و الطوائف و الملل وبالذات في جزء المراتب منه الذي يشكل ربما 90% من الجيش وتجد ذلك في كل الوحدات وكانت العلاقات لا أقول رائعة لكنها جيدة أي أنه مثال للوحدة الوطنية وفيه انضباط كان قادر على كبح أي محاولات للخروج على النظام الاجتماعي وكانت المشكلة في جزء التطوع من الجيش حيث كانت تتدخل بعض الحساسيات وليس في التجنيد الاجباري. وقد اُعيد طرح الموضوع بعد اجتياح داعش. نعم صار الجيش’’ تطوعياً’’ لكنه وفق محاصصة طائفية وقومية بغيضة ومدمرة فهل استطيع انا: عبد الرضا حمد جاسم من مواليد الناصرية ان اتطوع في الجيش في الموصل او كركوك او ديالى او اتطوع في صنف من صنوف الجيش وانسب الى وحدة عسكرية في تكريت؟….[كان يمكن ان تُدمج هذه الفقرة/ النقطة مع الفقرتين/ النقطتين(5) و(15)].

18-حرية الصحافة، وحرية التفكير والتعبير، وحرية الأحزاب والرأي والنقد، والتظاهر، والتنظيم، والمعتقد، وفتح محطات إذاعية وفضائيات تلفزيونية وانترنتية من قبل القطاع الخاص، أغلبها معارضة للسلطة، بل وحتى يدعو البعض منها لإسقاط الحكومة صراحة وبمنتهى الحرية ودون ملاحقة إلا إذا تجاوز القانون.

تعليق: هذا صحيح والسبب ان كل طرف تنظيم كان او مجموعة او فرد أصبح بإمكانه إقامة أو تأسيس وسيلة اعلام خاصة به فلا يستطيع أحد حصر الموضوع في جهة او مجموعة او حزب وهذه الفعاليات هي مَنْ شحنت الحالة الطائفية وهي التي اججت النعرات وهي التي ربما دمرت البلد حيث لكل وسيلة اعلام من يدافع عنها وتمت السيطرة على جميعها دون استثناء من قبل جهات مختلفة أغلبها من خارج العراق سواء من قبل دول أو عصابات أو مرتزقة أو ارهاب أو أجهزة مخابرات بكل اسمائها وفي الأعم الأغلب معادية لوحدة العراق وتقدم العراق واسترجاع عافيته. والكثير منها أصبحت ابواق تسعى لتمزيق الممزق وتحطيم المحطم دون استثناء فشرها أكثر بكثير جداً من نفعها وإطلاقها الغرض منه التدمير لا التعمير لكنها سُنَةْ القرن الجديد والأجواء المفتوحة والاغراض البعيدة والقريبة.

19-زيادة دخل الفرد الى مئات المرات عما كان عليه في عهد حكم البعث. فكان راتب الأستاذ الجامعي مثلاً لا يزيد على دولارين أو ثلاثة في الشهر، مما يضطر إلى العمل كسائق تاكسي خارج الدوام ليضمن الحد الأدنى من العيش. كذلك، اضطرت آلاف العوائل إلى بيع أبواب وشبابيك وأثاث بيوتها ومكتباتها من أجل الحصول على لقمة العيش أو توفير الدواء لمريض.

تعليق: كل ما ورد صحيح ولا احد يشكك فيه لكن الأفضل ان يُقال عادت الى سابق عهدها قبل الحصار الاجرامي لأنها كانت من أفضل الرواتب والاجور في المنطقة وبالذات بعد تأميم النفط لكن الحصار الجائر الجريمة الذي فرضته/ا أمريكا على العراق أول الأمور التي دفعت الى ما صارت عليه الحال…كان الدينار العراقي أكثر من ثلاثة دولارات في حين اليوم وفي ظل الاحتلال اصبح الدولار ربما أكثر أو يقترب من 1200 دينار رغم ارتفاع أسعار النفط ورفع الحصار وواردات العراق التي اشرت اليها في الفقرتين/ النقطتين (8) و(10)…صحيح ان سعر صرف الدينار العراقي وصل الى حدود 3000 دينار للدولار وربما أكثر في بعض الفترات قبل 2003 لكنه ظل في حدود 1500الى 2000دينار للدولار فترة ليست بالقصيرة خلال الحصار…وقد تعامل النظام السابق بقسوة شديد مع من تلاعبوا بسعر الصرف او تعاملوا معه. [كان يمكن أن تُدمج هذه الفقرة/ النقطة مع الفقرتين/ النقطتين رقم (8) ورقم (10)].

20-توأمة الجامعات العراقية مع كبريات الجامعات العالمية في الغرب. إضافة إلى دعوة وتشجيع الأساتذة العراقيين والأجانب في الخارج إلى زيارة الجامعات العراقية كمحاضرين وممتحنين وتقديم المشورة والخبرات لتطويرها.

تعليق: هل تتفضل علينا بذكر أسماء الجامعات الغربية العالمية الكبرى التي’’ تتوئمة’’ مع جامعات عراقية أو حتى أسم جامعة واحدة وما نفع هذه التوئمة ان حصلت؟ هل تقدم لنا امثلة على زيارة الأساتذة العراقيين والأجانب وبعض منافعها ان حصلت؟ [كان المفروض ان تُدمج هذه الفقرة/النقطة مع الفقرة/ النقطة رقم (6)]

21-زيادة الطاقة الكهربائية بحيث سجلت ولأول مرة في تاريخ العراق فائضا قدر بـ 1000 ميغاواط

تعليق: هل هناك اكتفاء في الكهرباء في العراق منذ عام 1991 حتى اليوم؟ هل هناك قطع كهرباء قّلَ من ساعتين مقابل ساعتين في كل الفترة من 2003 الى 2014 ولليوم؟ موضوع الكهرباء وطرحه بهذه الصورة غريب ومُحير ويجعل الانسان (يشكَكَ هدومه ويطلع عريان بالشارع)… السؤال المهم لماذا قصفت طائرات الحرب الامريكية محطات الطاقة الكهربائية في 1991 وما بعدها وفي 2003 هل خوفاً (يعني حتى لا ينتل جنودها وقادتها)…صدام أستطاع بما تيسر وقتها من ترميمها/إعادتها للخدمة خلال فترة لم تتجاوز الستة اشهر بعد تدميرعام1991… وكانت افضل بكثير من احسن أحوال الكهرباء بعد عام 2003 أي أحسن من الفترة التي تقول فيها عن فائض ال (1000) ميغاواط …والاحتلال الأمريكي مع تواجد اكثر من 300 الف عسكري و مرتزق وعميل و ما يحملون من معدات و ما يسندهم من أجهزة واقمار صناعية ودول وشركات ومع توفر الأموال التي اشرت اليها و التنمية التي تجاوزت الصين كما تفضلت و تزاحم الشركات بحثاً عن عقود البناء، لم يتمكن لليوم من إعادة محطة واحدة للخدمة بكفاءة تقترب من كفاءتها أيام النظام البائد ولم يتمكن من توفير الحماية لها ولخطوط امدادها بالوقود وخطوط نقل الطاقة وتوزيعها بل شجعت تلك القوات على استيراد الاف المولدات الكهربائية لتكون باباً للفتنة و الفساد والتلوث واشارة الى عدم تحسن الوضع وضعف الدولة وانهيارالبلد/ المجتمع.

22-وضع خطة لربط العراق مع سوريا والأردن ومصر بشبكة انابيب نفطية ستساهم في نهضة اقتصادية في مجال البتروكيمياويات والمشتقات النفطية في هذه الدول، الأمر الذي يقوي العلاقة مع هذه الدول الشقيقة.

تعليق: السؤال هنا هو: وانت تتكلم عما تحقق فهل تحقق هذا؟ وماذا كسب العراق من مثل هذه المشاريع؟ هل المهم نهضة هذه الدول ام المهم حال العراق؟ هل هذا الربط يقترب من الذي قدمه صدام حسين للأردن ومصر من منتصف السبعينات للقرن الماضي حتى احتلال بغداد حيث كان يقدم النفط شبه مجاني احياناً وكانت النتيجة انهم اول من وقف ضده. هل ينتظر العراق خير من هؤلاء؟ وانت القائل عن دور الأردن في مقالتك: [لماذا بدأت أمريكا بضرب داعش الآن؟] بتاريخ 09.08.2014 الرابط

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=427531

أي بعد أقل من أربعة أشهر عن مقالتك موضوع المناقشة : [لعبت الدول الإقليمية مثل السعودية وقطر وتركيا والأردن دوراً مهماً في تأسيس داعش، وتمويلها وتسليحها وتدريبها، وآخر دليل هو عقد مؤتمر أنصار داعش في عمان قبل أسابيع. وهذه الدول هي تابعة لأمريكا ولا يمكن لها أن تتصرف بدون موافقة ومباركة أمريكا] انتهى.

يعني العراق يضع خطط لشبكة انابيب نفط مع الأردن وهي ترعى الإرهاب الموجه ضد العراق؟ [هذه الفقرة/ النقطة كان يمكن ان تُدمج مع الفقرة/النقطة رقم (7)]

23-السعي لإقامة خط سكك الحديد مع الاتحاد الأوربي لاعتبار العراق ممرا للتجارة الأوربية مع الشرق وجنوب اسيا.

تعليق: هل تحقق هذا حتى تضعه تحت عنوان ما تحقق؟ كان يمكن أن تُدمج هذه الفقرة/ النقطة مع نقطة/ الفقرة (22).

24-توقيع اتفاقيات التعاون في شتى المجالات مع الاتحاد الأوربي.

تعليق: هل تحقق شيء وانت تتكلم عما [تحقق]؟…اليك ما ورد في مقالتك: [ إصرار العراقيين على تدمير أنفسهم] بتاريخ 19.10.2013 الرابط

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=383062

[العراق هو البلد الوحيد الذي يتقدم عدد من البرلمانيين فيه يطالبون الاتحاد الأوربي بعدم توقيع اتفاق تعاون مع بلدهم كي لا يعد دعما لرئيس الحكومة. فلو قام نواب في أي بلد آخر بهذا العمل لعد خيانة وطنية، ولكن في العراق يعتبر هذا السلوك من الأعمال الوطنية، ومن يعترض عليه فهو طائفي يدافع عن المالكي]. انتهى. [يمكن ان تُدمج هذه الفقرة/ النقطة مع الفقرة/ النقطة (23)].

25-توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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يتبع لطفاً

عبد الرضا حمد جاسم

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