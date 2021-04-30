صحة كوردستان تصدر تعليمات لمنع انتشار «كورونا» الهندي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، مجموعة من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار السلالة الهندية من فيروس «كورونا».

وقالت الوزارة في بيان: «بالإشارة إلى كتاب صادر من الحكومة العراقية/ دائرة الصحة العامة بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا قادمة من الهند والتي وصفته بالخطيرة وسريعة الانتشار، ومن أجل مواجهة احتمال دخول الفيروس إلى العراق وإقليم كوردستان، تم اتخاذ جملة من التدابير».

وأشار البيان، إلى أن الإجراءات تتضمن حجر الأشخاص الوافدين من الهند بشكل مباشر أو غير مباشر لمدة 14 يوماً مع إجراء فحص PCR لهم.

وكذلك تضمنت الإجراءات عزل من تثبت إصابتهم في ردهات خاصة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة وبحسب البروتوكولات المرعية.

كما شملت التعليمات إجراء فحص PCR آخر للمرة الثانية للأشخاص الذين تكون نتيجة فحوصاتهم سالبة بعد مرور 7 أيام من إجراء الفحص الأول، وإذا ما كانت نتيجة الفحص الثاني سالبةً أيضاً، فإن الأشخاص سيخضعون للحجز المنزلي للأسبوع الثالث مع مراقبتهم من قبل الفرق الصحية في أماكن إقامتهم.

ووفق البيان، فإنه في نهاية فترة الحجر سيتم اجراء فحص أخير في البيت مع الالتزام بالإجراءات الوقائية وفقا لنتيجة الفحص.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية.

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