طائرات مجهولة الهوية تقصف مناطق التماس بين الجيش التركي وميليشياته و(قسد) شمال حلب

شنت طائرات حربية مجهولة الهوية ، بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة، غارات على مناطق التماس بين الجيش التركي وميليشياته وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مناطق الشهباء شمال حلب، وريف عين عيسى بغربي كوردستان(كوردستان سوريا).

وقال الناشط الإعلامي روهات محمد إن طائرة حربية يعتقد أنها روسية استهدفت خط التماس بين ميليشيات أنقرة وحدات حماية الشعب YPG بغارة جوية في قرية كفر خاشر غربي مدينة إعزاز ، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الميليشيات.

مضيفاً ، أن طائرة أخرى قصفت نقاط مسلحي أنقرة في قرية الجهبل دون معرفة حجم الخسائر البشرية.

وتشهد مناطق التماس في غربي كوردستان اشتباكات وقصف متبادل بين الحين والآخر بين قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› والجيش التركي وميليشياته، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الطرفين منذ تصعيد الصراع في المنطقة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط