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غداً .. الديمقراطي الكوردستاني يسلم المفوضية أسماء مرشحيه للانتخابات المبكرة

أعلن مسؤول في مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الجمعة، أن أسماء مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة جاهزة، وسترسل يوم غد السبت إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية.

هاوار محمد، مسؤول القسم القانوني في مؤسسة الانتخابات بالحزب الديمقراطي الكوردستاني أفاد : «أسماء مرشحي الديمقراطي الكوردستاني للانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، وفي كل المناطق التي سيشارك فيها الحزب في هذه الانتخابات، جاهزة»

وأضاف «يوم غد 1 أيار، هو الموعد الأخير لإرسال أسماء المرشحين إلى المفوضية، لذا من المرجح أن يسلم الديمقراطي الكوردستاني صباح الغد أسماء مرشحيه للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية».

وإلى جانب محافظات إقليم كوردستان، يشارك الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات النيابية العراقية المقبلة في كافة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، إلى جانب عدد من المحافظات العراقية.

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