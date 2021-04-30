لرئيس بارزاني وبرهم صالح يبحثان آخر مستجدات الوضع السياسي العراقي

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، مع رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح ، آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة العراقية ،حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بخصوص العملية السياسية في العراق والانتخابات المقبلة والتحديات امام العملية السياسية في العراق.

جاء ذلك خلال استقبال الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم الخميس ، للرئيس العراقي.

كما جرى خلال اللقاء ، تسليط الضوء على العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد ، وحل المشاكل القائمة والتنسيق بين الجانبين ، معتبرين ذلك عاملاً لاستقرار وازدهار بقية مناطق العراق.

الوضع السياسي في الإقليم والعلاقات بين اطرافه السياسية شكّل جانباً آخر من اللقاء.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل ، امس الأربعاء، الرئيس العراقي برهم صالح لدى وصوله الى مطار أربيل الدولي ، حيث بدأ اليوم الخميس، لقاءاته مع كبار المسؤولين في إقليم كوردستان لبحث العديد من القضايا.

وقال نيجيرفان بارزاني عبر ‹فيس بوك›، إن صالح سيناقش خلال لقاءاته في أربيل، المستجدات الأخيرة وأوضاع العراق والمنطقة ووحدة الصف الكوردستاني.

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