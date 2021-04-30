ملابس الانسان، لغة اجتماعية ! (*) بقلم د. رضا العطار

في بلادنا مثل شعبي يقول : اكل ما يعجبك، البس ما يعجب الناس!

فما هو بيت القصيد من قضية الملابس ؟ – – – المرء يلبس ما يجعل مظهره لائقا في عيون الاخرين. انه رسالة الفرد للمجتمع – يعترف فيها بالتوافق والانتماء. – – – وحتى الشذوذ في الملبس رسالة من الفرد للمجتمع لا تختلف عن رسالة صاحب الملبس المتوافق. انها رسالة تقول انا متمرد على طريقتكم، او انا اريد ان اضحككم واثير دهشتكم. – – ومن قوة العنصر الاجتماعي في الملبس نشأت المودة وسيطرت على بازارات الذوق كلها.

لذلك انت لا تستطيع ان تدخل ناديا في بريطانيا بغير ربطة عنق. – ولكن الناس هناك مهذبون، يضعون على الباب كرافتات يربطونها لك حول رقبتك ويدلونها على صدرك ويفتحون لك الباب بادب.

وفي الواقع انك اذا ازمعت شراء ملابس لك فتذكر انك لا تدفع ثمن القماش – القماش ارخص ما في قطعة الملابس التي تشتريها، واثمن شئ فيها هو المودة – – – فلا تدهش مثلي اذا ذهبت لشراء مايوه للاستحمام في البحر. ولاحظت ان ملابس البحر هذه كلما قصر قماشها، زاد سعرها. وكلما زاد قماشها، قل سعرها.

اذا كنت مثلي شرقيا محتشما، فيسعدك ان طلبك سيكون ارخص المايوهات التي يعرضها عليك البائع. – – وهذا مغزى المثل الشعبي السائر : الفقر حشمة – – ومعناه، اذا كنت فقيرا فقليل من النقود سيضمن لك الاحتشام في الملبس. – – ولكن خذ المايوه مثلي واذهب الى البلاج الاوربي، وبعد قليل تحس بالحرج من الناس حيث ستكون وحيد عصرك في مكان ليس للحشمة فيه من قيمة اجتماعية. – – – المايوهات هنا كلها تختلف ولا تبلغ في حجمها اكثر من ورق التوت. وانت وحدك متدثر بورقة شجرة الموز. كأنك مقبل من عصر فات زمانه.

الزم مكانك رغم ذلك ولا توغل في الشاطئ، لانك ستصاب بالصدمة اذا وصلت نهايته ودخلت من باب صغير الى قسم من البلاج مخصص للعراة. تماما – رجالا ونساء واطفالا – كما ولدتهم امهاتهم. يمرحون على رمال الشاطئ ويلعبون معا الالعاب المختلفة بلا حرج – – – لا يشعر بالحرج هنا في الواقع الا شخصي انا، مع اني البس المايوه – – قل ربما بسبب اني البس المايوه – – لاحظ هؤلاء الاوربيين وعاداتهم – – ان احدهم لا ينظر الى الاخر نظرة تحرجه، او تحرجها، ما تشاء. – – – انت فقط المتلبس بالنظر هنا وهناك نظرات محرجة. – – اقصر ! والا زجرتك العيون زجرا.

ولاحظ حتى وانت في الاتوبيس – في المترو – في المقهى، في الشارع – – الاوربي في كل مكان لا ينظر للاخرين ابدا. انه ينظر دائما في الفراغ الموجود بين الناس، فاذا تحدث اليك نظر في وجهك تماما.

في الغرب، كل شئ له طراز، النزهة في الحديقة لها طراز والذهاب الى سهرة له طراز، كما ان الذهاب الى المسرح والكونسرت له طراز ايضا. – – – وفي المحلات الكبرى ستجد الملابس كلها على الموضة، متفاوتة الاسعار لكنها متشابهة في المظهر العام متماثلة في الالوان. – – ولعل الملابس في اوربا من مظاهر الديمقراطية وانتفاء الامتيازات الطبقية – – – وسبب فقدان معظم البلدان العربية للديمقراطية، ينشأ حرصنا على اظهار مركزنا الاجتماعي بالملبس. لنحظى بما نستحق او لا نستحق من احترام.

لذلك اعرف اناس يحرصون رغم ضيق امكانياتهم المادية على المحافظة على مظهرهم الاجتماعي بالملبس. هذا المظهر قد يكون ارفع من موقعهم الحقيقي. توقيا للاحترام.

وهذا ربما لم يكن ضعفا فيهم وانما هو ضعف اجتماعي مخل. خاصة في مجتمع يرفع شعارات التمييز الطبقي – – – اما اذا تعذر تهيأة المال اللازم لشراء الملابس الباهضة الثمن، لجأ الافراد الى الاحتشام. كما شاهدنا ذلك في فتياتنا في مصر في صدد الاقبال على الحجاب على اثر ثورة السفور التي نادت بها المصلحة الاجتماعية هدى شعراوي واقترنت بتعليم وتوظيف البنات.

وفي مجتمع يتبارى الاقوياء فيه باسلحة المظاهر ويتباهون بالثراء ويتبجحون بالقدرة على البذخ والاسراف، قد قاد بعض الشباب التمرد على المظاهر والاحتجاج عليها باعلاء قيمة الاحتشام تنديدا بمن يظنون ان سلاح العصر هو الثراء. وهو في الواقع سلاح مبتذل. – – حقا ان الملابس لغة اجتماعية فصيحة.

* مقتبس من كتاب احاديث وراء الكواليس، لمؤلفه الفريد فرج.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط