٧٥ سفارة ومنظمة دولية {مدعوة} لمراقبة الانتخابات المقبلة

العمارة: سعد حسن

وجّهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاربعاء، دعوة لـ75 سفارة ومنظمة دولية لمراقبة العملية الانتخابية. بالتزامن مع ذلك، كشف مكتب المفوضية في ميسان عن تقدم كبير في نسبة التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب.

وقالت الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح صحفي: ان “مفوضية الانتخابات شكلت لجنة المراقبين الدوليين برئاسة رئيس الادارة الانتخابية عباس فرحان وتم تنسيق العمل من خلال وزارة الخارجية لتوجيه 75 دعوة لسفارات اجنبية ومنظمات دولية للاشراف على الانتخابات المقبلة».

واضافت، ان “البعض منهم ابدى رغبته بالمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية وهناك تلبية لهذه الطلبات من خلال اللجنة”، لافتة الى ان “رئيس مجلس المفوضية جليل عدنان، زار العديد من السفراء وممثلي السفارات وابدوا رغبتهم ايضا بالمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية المقبلة».

واوضحت، ان “عملية المراقبة لا تقتصر على المراقبة الدولية فقط وانما هناك مراقبة من منظمات مجتمع مدني ووكلاء الاحزاب السياسية”، مشيرة الى ان “عملية تحديث سجل الناخبين التي انطلقت منذ الثاني من كانون الثاني الماضي ولغاية 15 نيسان الحالي، شارك فيها اكثر من 5 آلاف مراقب من منظمات المجتمع المدني واكثر من 7 آلاف مراقب من وكلاء الاحزاب السياسية». في غضون ذلك، دعت المفوضية بعض وسائل الاعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومة الصحيحة المتعلقة بعملها . واشارت الغلاي، في بيان، الى أن “ما تقوم به بعض وسائل الإعلام من نقل لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة، يؤثر سلباً في توجهات الرأي العام؛ مما يؤدي إلى زعزعة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية، وفقدان المصداقية بمهنية بعض وسائل الإعلام في نقل الأنشطة والإجراءات التي يحرص على تنفيذها مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، في الوقت الذي يجدر بهذه المؤسسات تقديم الأخبار للجمهور وفق اعتبارات مهنية». وتابعت، ان “تنسيق العمل بين المفوضية ووسائل الإعلام المختلفة يعد ارتباطًا متبادلًا وموثوقًا لتحقيق شيء من الاستقرار، وهو الأمر الذي يفسّر المكانة البارزة التي تحتلها الصحافة والإعلام ودورها الإصلاحي والتوعوي في تعزيز القناعة بالمشاركة وتغيير الأوضاع نحو الأفضل من خلال صناديق الاقتراع».

الى ميسان، حيث اكد مدير شعبة العلاقات والاعلام الجماهيري في مكتب المفوضية علي الشبيب لـ”الصباح”، ان “نسبة التسجيل البايومتري في ميسان وصلت الى 69 % بينما بلغت نسبة توزيع بطاقة الناخب الى 86 %”، مؤكدا “انتشار الفرق الجوالة في عموم محافظة ميسان». وكشف عن “تعاون كبير من قبل المواطنين والدوائر الحكومية الاخرى لتسهيل مهمة فرق المفوضية الجوالة”.

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