8 مليارات دولار لإعمار مدينة الصدر

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والاستثمار، صباح عبد اللطيف مشتت عن بدء العمل على إنشاء مشروع الطريق الحلقي الرابع ببغداد الذي سيخلق نمواً حضارياً حول العاصمة ويخفف الزحامات، مؤكداً في الوقت نفسه تضمين موازنة 2021 مشروع إعمار مدينة الصدر الذي تقدر قيمته من 7 إلى 8 مليارات دولار وسيجري تنفيذه عبر الاتفاقية الصينية.

وقال مشتت لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “لا يوجد حتى الآن مجلس أعلى للإعمار لحين المصادقة على قانونه”، لافتاً إلى أنَّ “القانون تم إعداده وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره من خلال القراءات الثلاث”، وأضاف أنَّ “هناك لجنة شكلت برئاستي وهي اللجنة العليا للإعمار والخدمات”، مبيناً أنَّ “هذه اللجنة تضم 13 وكيلاً وممثلين عن المحافظات، وتهدف لمناقشة المشاريع المتلكئة في المحافظات وإيجاد حلول لها، حيث تم تخصيص كل جلسة لمحافظة معينة”.

وأضاف أنَّ “مشروع إعمار مدينة الصدر سيتضمن بناء 92 ألف وحدة سكنية، وهو مشروع عملاق في إحدى المناطق المهمة ببغداد التي تمتاز بالاكتظاظ السكاني غير الطبيعي الذي يؤثر في الواقع الخدمي والاجتماعي والنفسي”.

ولفت إلى أنَّ “مشروع مدينة الصدر سينفذ عبر الاتفاقية الصينية العراقية”، مبيناً أنَّ “المشروع ضمّن في الموازنة، إذ إنها حددت المبلغ وتم إدراجه ضمن المشاريع إلا أنَّ كلفته ستتم تغطيتها عبر الاتفاقية، لأن كلفة المشروع من 7 إلى 8 مليارات دولار”. وأكد مشتت أنَّ “الاتفاقية الصينية لا تزال موجودة، حيث هناك الكثير من المشاريع ستنفذ عبر هذه الاتفاقية ومن ضمنها مشروع (الألف مدرسة ومطار الناصرية”، لافتاً إلى أنَّ “الاتفاقية تعتمد على مبدأ النفط مقابل الإعمار”.

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