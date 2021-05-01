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اقليم كردستان يصدر قرارات خاصة بإجراءات الحظر خلال عيد الفطر

قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، حظر حركة التنقل بين مناطق ومدن محافظات الإقليم خلال أيام عيد الفطر.

وذكرت اللجنة في بيان انه “سيتم فتح أبواب المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية بعد عيد الفطر، وبعد تقييم للوضع الصحي ومدى تأثير فيروس كورونا”.

واكد البيان اصدار قرار بـ “حظر حركة التنقل في المحافظات كافة (أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة)، والإدارات المستقلة (رابرين، وكرميان) والوحدات الإدارية كافة من الساعة (12:00) في الليلة الأخيرة لشهر رمضان ولغاية الساعة (12:00) من ليلة اليوم الثالث من عيد الفطر”.

واضاف انه تقرر “حظر السفر إلى الهند للمواطنين العراقيين، وحظر السفر من الهند للأجانب الذين زاروا هذا البلد، مع إخضاع العراقيين العائدين من ذلك البلد للعزل الصحي في المنافذ الحدودية لإقليم كردستان”.

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