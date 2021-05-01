الكشف عن حراك دبلوماسي لاسترداد الأموال العراقية من الخارج

اكدت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، استرجاع 24 مليون دولار من المانيا من الاموال العراقية في الخارج.

قال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريحات ان “هنالك حراكاً لاسترداد الأموال العراقية في الخارج”، مبينا ان “الوزارة استرجعت 24 مليون دولار من المانيا”.

واضاف، “نأمل بأن نصل لنتائج واضحة بملف العقارات العراقية في الخارج والتأكد من سلامتها الامنية وكذلك تأكيد ملكيتها للعراق”.

وأشار إلى أن “الشركات العراقية من قبل الوزارة تعمل مع السفارات العراقية في كل دول العالم لمتابعة ملف أموال العراق في الخارج”.

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