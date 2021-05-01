المحامي والشاعر جليل شعبان الحميري القحطاني في ذمّة الخلود

تنعي أسرة آل شعبان الحميرية القحطانية فقيدها المحامي والشاعر جليل شعبان الذي وافته المنيّة يوم الخميس 29/4/2021، عن عمر ناهز الرابعة والثمانين، فقد ولد في النجف العام 1937 ودرس فيها وأكمل دراسته الثانوية في الاعدادية المركزية ببغداد، وتخرج من كلية الحقوق العام 1958، وعمل في التجارة وفي المحاماة، ثم تولّى إدارة الدائرة القانونية والعلاقات العامة في مصرف سومر الأهلي. له مجموعة شعرية واحدة مطبوعة بعنوان “بين الأرز والنخيل”، والعديد من القصائد الأخوانية وفي المناسبات المختلفة.

والده المرحوم حمود شعبان: أحد التجار المعروفين وعضو غرفة التجارة منذ العام 1950،

شقيقاه: المرحوم الأستاذ ناصر، والمرحوم الأستاذ رؤوف شعبان (النائب الأول لرئيس غرفة تجارة بغداد لمدة 12 عاماً).

أولاده: الدكتور أصيل (طبيب أسنان).

والأستاذ أسعد شعبان (مصرفي).

والفقيد عمّ كل من التاجر سمير والأستاذ منير والأستاذ أميرشعبان.

والدكتور عقيل والمهندس علي والأستاذ عدي شعبان.

وإبن عم المرحوم الدكتور ناهض شعبان.

وهو خال

الدكتور عبد الحسين شعبان

والأستاذ حيدر عزيز شعبان

والمهندس علي والتاجر عبدالله شعبان

والمهندس سلام والأستاذ حسن والأستاذ حافظ والتاجر غالب شعبان.

وإبن عمّة المحامي حسن والمؤرخ حسين محمد شعبان.

وقد نعاه الاتحاد العام للأدباء والكتاب، ونعته رابطة المجالس البغدادية بقولها: “فقدت المجالس البغدادية أحد أركان ثقافتها، وبالخصوص مجالس الشعر باف والربيعي وعبد الرزاق محي الدين والخاقاني والغبّان وآمال كاشف الغطاء”، وأعلنت الحداد على روحه لمدة ثلاث أيام. ونعاه كذلك مجلس الغبّان معزّيا الساحة الثقافية بفقدان علم من أعلام الثقافة والأدب.

وعزّى بوفاته بيت شمران الياسري الثقافي (أبو گاطع)، وجاء في رسالة التعزية “يتقدم بيت شمران الياسري الثقافي وأعضائه بأحر التعازي إلى آل شعبان، برحيل الشاعر والمحامي الأستاذ جليل شعبان (أبا أصيل) الذي منحنا من قلبه وروحه ووجدانه الكثير”.

ونظراً لظروف العراق الحالية، لا سيّما استمرار مداهمة جائحة الكورونا، فقد قررت الأسرة عدم إقامة مجلس الفاتحة، واكتفت بتوزيع نفقاتها على الفقراء والمحتاجين، وهي تتلقّى رسائل التعزية على العناوين الآتية:

بغداد – الأستاذ أسعد شعبان

009647901342237

الأستاذ سمير شعبان

009647700715356

هولندا – الدكتور أصيل شعبان

0031645772380

بيروت – إيميل الدكتور عبد الحسين شعبان

[email protected]

لروحه السلام ولكم حياة خالية من المكاره والأحزان

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