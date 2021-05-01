كشفت وزارة المالية عن ضوابط التقديم على إجازة الخمس سنوات التي وردت ضمن قانون الموازنة الاتحاديَّة لعام 2021.

وذكر بيان للوزارة أنَّه “ورد نص ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المادة / 26 – اولا التي تنص (للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله) وبناء على طلب الموظف منح من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات، وتحتسب لأغراض التقاعد على أنْ تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق للموظف المجاز العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل وفقا للضوابط التي اصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة / 2019″.

واضاف انه “يحق للموظفين الذين تم منحهم اجازة اربع سنوات حسب المادة 38 – اولا من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2017 وانهوا مدة الاجازة وتمت مباشرتهم بوظائفهم، الشمول بمنحهم اجازة خمس سنوات براتب اسمي وحسب المادة 26 – اولا من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 “.

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