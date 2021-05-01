قائمة برشلونة لمباراة فالنسيا.. غياب برايثوايت واستمرار الرباعي المهدد بالإيقاف

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، رونالد كومان، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة فالنسيا في الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفًا على ملعب “ميستايا” يوم غدًا، الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت “أربيل” بقيادة الحكم خورخي سانشيز.

وشهدت القائمة استمرار غياب مارتن برايثوايت المُصاب، مع استمرار الرباعي المهدد بخطر الإيقاف ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، أوسكار مينجيزا وفرينكي دي يونغ.

قائمة برشلونة لمباراة فالنسيا في الدوري الإسباني:

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، أرناو تينياس.

الدفاع: ديست، بيكيه، أروخو، لينجليه، ألبا، روبيرتو، أومتيتي، فيربو، مينجيزا.

الوسط: بوسكيتس، بيانيتش، بويج، بيدري، ماتيوس، دي يونج، موريبا.

الهجوم: ميسي، غريزمان، ديمبلي، ترينكاو.

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